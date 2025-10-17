Шредер рассказал, о чем беседовал с Путиным

ШВЕРИН (Германия), 17 окт - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил комиссии по расследованию деятельности фонда в поддержку "Северного потока-2", что общался с президентом РФ Владимиром Путиным о давлении США на кабмин Ангелы Меркель в "интересных беседах о мировой политике", передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.
"Мы (с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) много говорили о политике, о мировой политике. В сущности, почему нам следовало бы говорить о чём-то другом? Поэтому мы, конечно, общались и о американской внешней политике — в этом, как и в других контекстах. В мире ведь было ещё несколько проблем, кроме газопровода. С Владимиром Путиным я действительно вёл предостаточно интересных бесед о мировой политике", - ответил он на вопрос, сообщал ли он Путину о давлении США на постройку "Северного Потока-2" при кабмине экс-канцлера Меркель.
Шредер в пятницу дал по видеосвязи показания комиссии ландтага немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, расследующего работу фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство "Северного потока - 2".
На прошлом заседании Шредер сообщил комиссии, что в качестве председателя правления оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG выполнял роль представителя компании, а не занимался ее оперативной деятельностью, и не располагает подробной информацией о процессе строительства газопровода. Политик также заявил, что не оказывал влияние на получение официальных разрешений на постройку трубопровода. При этом он признал, что обсуждал ход проекта с президентом России Путиным.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга-Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Мануэлы Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока - 2".
Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактов. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.
После начала специальной военной операции на Украине Шрёдер постоянно подвергается нападкам из-за связей с Россией и дружеский отношений с Путиным. Однако попытки исключения его из социал-демократической партии (СДПГ) не увенчались успехом.