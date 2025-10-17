Шредер рассказал, о чем беседовал с Путиным

ШВЕРИН (Германия), 17 окт - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил комиссии по расследованию деятельности фонда в поддержку "Северного потока-2", что общался с президентом РФ Владимиром Путиным о давлении США на кабмин Ангелы Меркель в "интересных беседах о мировой политике", передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.