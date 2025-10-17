Шредер объяснил создание фонда в поддержку "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Экс-канцлер Герхард Шредер заявил, что фонд в поддержку "Северного потока 2" был создан для противостояния против вмешательства и санкций со стороны США, передает РИА Новости с заседания комиссии ландтага немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания по фонду.