Рейтинг@Mail.ru
Шредер объяснил создание фонда в поддержку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/shreder-2048885898.html
Шредер объяснил создание фонда в поддержку "Северного потока — 2"
Шредер объяснил создание фонда в поддержку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.10.2025
Шредер объяснил создание фонда в поддержку "Северного потока — 2"
Экс-канцлер Герхард Шредер заявил, что фонд в поддержку "Северного потока 2" был создан для противостояния против вмешательства и санкций со стороны США,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:07:00+03:00
2025-10-17T15:07:00+03:00
в мире
сша
россия
мекленбург-передняя померания
герхард шредер
владимир путин
мануэла швезиг
nord stream 2 ag
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956337253_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_4ae4cfc9a9aae64a896d0938e1782add.jpg
https://ria.ru/20251016/polsha-2048510300.html
https://ria.ru/20251009/sevpotok-2047307538.html
сша
россия
мекленбург-передняя померания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956337253_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_78a209a447f3b5c3148d33e8ea6c252d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, мекленбург-передняя померания, герхард шредер, владимир путин, мануэла швезиг, nord stream 2 ag, газпром, северный поток — 2
В мире, США, Россия, Мекленбург-Передняя Померания, Герхард Шредер, Владимир Путин, Мануэла Швезиг, Nord Stream 2 AG, Газпром, Северный поток — 2
Шредер объяснил создание фонда в поддержку "Северного потока — 2"

Шредер: фонд в поддержку Северного потока 2 был защитой против вмешательства США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Экс-канцлер Герхард Шредер заявил, что фонд в поддержку "Северного потока 2" был создан для противостояния против вмешательства и санкций со стороны США, передает РИА Новости с заседания комиссии ландтага немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания по фонду.
"Фонд был инструментом, чтобы предотвратить американское вмешательство в нашу энергетическую политику", - сказал Шрёдер на вопрос, какую цель преследовали власти земли при создании фонда на фоне угроз из Вашингтона ввести санкции против постройки второго трубопровода.
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Польше разразился скандал из-за фигуранта дела о "Северных потоках"
16 октября, 01:15
В то же время он отметил, что тогдашний кабмин при экс-канцлере Ангеле Меркель и не должно было интересовать мнение каких-либо сенаторов из США.
Специальная комиссия ландтага (регионального парламента) немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания ведет расследование деятельности фонда фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство "Северного потока 2".
На прошлом заседании Шредер сообщил комиссии, что в качестве председателя правления оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG выполнял роль представителя компании, а не занимался ее оперативной деятельностью, и не располагает подробной информацией о процессе строительства газопровода. Политик также заявил, что не оказывал влияние на получение официальных разрешений на постройку трубопровода. При этом он признал, что обсуждал ход проекта с президентом России Владимиром Путиным.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга - Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Мануэлы Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока 2".
Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактов. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.
После начала специальной военной операции на Украине Шрёдер постоянно подвергается нападкам из-за связей с Россией и дружеский отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако попытки исключения его из социал-демократической партии (СДПГ) не увенчались успехом.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Фильм о расследовании Херша подрыва "Северных потоков" собрал овации
9 октября, 15:56
 
В миреСШАРоссияМекленбург-Передняя ПомеранияГерхард ШредерВладимир ПутинМануэла ШвезигNord Stream 2 AGГазпромСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала