Шредер объяснил создание фонда в поддержку "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Экс-канцлер Герхард Шредер заявил, что фонд в поддержку "Северного потока 2" был создан для противостояния против вмешательства и санкций со стороны США, передает РИА Новости с заседания комиссии ландтага немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания по фонду.
"Фонд был инструментом, чтобы предотвратить американское вмешательство в нашу энергетическую политику", - сказал Шрёдер на вопрос, какую цель преследовали власти земли при создании фонда на фоне угроз из Вашингтона ввести санкции против постройки второго трубопровода.
В то же время он отметил, что тогдашний кабмин при экс-канцлере Ангеле Меркель и не должно было интересовать мнение каких-либо сенаторов из США.
Специальная комиссия ландтага (регионального парламента) немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания ведет расследование деятельности фонда фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство "Северного потока 2".
На прошлом заседании Шредер сообщил комиссии, что в качестве председателя правления оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG выполнял роль представителя компании, а не занимался ее оперативной деятельностью, и не располагает подробной информацией о процессе строительства газопровода. Политик также заявил, что не оказывал влияние на получение официальных разрешений на постройку трубопровода. При этом он признал, что обсуждал ход проекта с президентом России Владимиром Путиным.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга - Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Мануэлы Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока 2".
Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактов. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.
После начала специальной военной операции на Украине Шрёдер постоянно подвергается нападкам из-за связей с Россией и дружеский отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако попытки исключения его из социал-демократической партии (СДПГ) не увенчались успехом.