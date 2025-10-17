Рейтинг@Mail.ru
RT показывает настоящую Молдавию, заявил Шор - РИА Новости, 17.10.2025
23:25 17.10.2025
RT показывает настоящую Молдавию, заявил Шор
RT показывает настоящую Молдавию, заявил Шор
в мире, молдавия, лондон, дели, илан шор, маргарита симоньян
В мире, Молдавия, Лондон, Дели, Илан Шор, Маргарита Симоньян
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала Russia Today
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Телеканал RT показывает настоящую Молдавию и является редким примером уважения к республике и к ее народу, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор по случаю юбилея телекомпании.
Двадцать лет назад телеканал RT начал вещание на английском языке.
Президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Празднование 20-летия международного телеканала RT
Вчера, 20:57
"Поздравляю Маргариту Симоньян и весь коллектив RT с 20-летием! В мире, где о Молдове принято говорить либо свысока, либо лживо, вы - редкий пример уважения к нашей стране, к ее народу. Спасибо, что показываете настоящую Молдову. Искренне желаю вам сил, стойкости и новых побед в борьбе за правду", - написал в своем Telegram-канале Шор.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.
