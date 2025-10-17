https://ria.ru/20251017/shef-2049005080.html
Хегсет сидел напротив Зеленского с российским триколором на галстуке
Хегсет сидел напротив Зеленского с российским триколором на галстуке
Шеф Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского триколора. РИА Новости, 17.10.2025
Шеф Пентагона пришел на встречу Трампа и Зеленского в галстуке с триколором