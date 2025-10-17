Рейтинг@Mail.ru
Хегсет сидел напротив Зеленского с российским триколором на галстуке - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 17.10.2025 (обновлено: 23:11 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/shef-2049005080.html
Хегсет сидел напротив Зеленского с российским триколором на галстуке
Хегсет сидел напротив Зеленского с российским триколором на галстуке - РИА Новости, 17.10.2025
Хегсет сидел напротив Зеленского с российским триколором на галстуке
Шеф Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского триколора. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T22:12:00+03:00
2025-10-17T23:11:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2049002363_0:69:851:548_1920x0_80_0_0_1097ed37256a41894e45a0304a9db922.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2049000917.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2049002363_22:0:779:568_1920x0_80_0_0_b298dbd1576b0a764149501ef13dd94d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Владимир Зеленский, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Хегсет сидел напротив Зеленского с российским триколором на галстуке

Шеф Пентагона пришел на встречу Трампа и Зеленского в галстуке с триколором

© РИА НовостиШеф Пентагона Пит Хегсет на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского
Шеф Пентагона Пит Хегсет на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости
Шеф Пентагона Пит Хегсет на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского триколора.
Белый, синий и красный цвета есть и на флаге США, где они считаются национальными. Но курьезности ситуации добавило то, что на галстуке военного министра Соединенных Штатов, сидевшего напротив Зеленского, цвета располагались в том же порядке, что на российском флаге: сверху белая, ниже — синяя, затем — красная. Под ними еще одно такое же сочетание трех цветов.
Трамп и Зеленский сегодня проводят переговоры в Белом доме.
Трамп похвалил наряд Зеленского - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
Вчера, 21:34
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала