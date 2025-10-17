В России ликвидировали сеть терминалов пропуска трафика в 11 регионах

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. МВД ликвидировало масштабную сеть терминалов пропуска трафика, которая предназначалась для дистанционных мошенничеств и ложных сообщений о терактах, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Деятельность криминального синдиката пресекли мои коллеги из БСТМ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России и полицейскими", — написала она в Telegram-канале

Сеть функционировала в 11 регионах: в Чувашии, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областях. Операторы терминалов действовали по указанию анонимных кураторов из-за рубежа. Они через мессенджер предлагали россиянам подработку якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса.

Тем, кто согласился, передавали абонентские терминалы, в том числе работающие с помощью устанавливаемых сим-карт. Так иностранные мошенники получали возможность анонимно звонить с российских номеров.

При обысках полицейские нашли 13 единиц сетевого оборудования и более десяти тысяч симок, часть из которых проходят как улики по 30 уголовным делам о мошенничестве и о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.