Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца - коронарографию, она готовится к выписке в понедельник, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.

"Рентгенографическое контрастное исследование или кратко - коронарография. Это проверка сосудов на предмет сужения. Всё хорошо, все показатели были положительные, все одобрили и всё прекрасно закончилось. Отдыхаем, в понедельник - домой", - рассказала дочь актрисы.