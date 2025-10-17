https://ria.ru/20251017/serdtse-2048804050.html
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери - РИА Новости, 17.10.2025
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери
Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца - коронарографию, она готовится к выписке в... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:22:00+03:00
2025-10-17T10:22:00+03:00
2025-10-17T10:22:00+03:00
культура
рсфср
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155132/10/1551321017_0:226:2048:1378_1920x0_80_0_0_be041edd8020056c266335cd60a5ef83.jpg
https://ria.ru/20251009/zbruev-2047246775.html
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155132/10/1551321017_0:34:2048:1570_1920x0_80_0_0_e3e86d80cafda317afa821ad4ec76cc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рсфср, происшествия
Культура, РСФСР, Происшествия
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери
Федосеевой-Шукшиной провели коронарографию
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца - коронарографию, она готовится к выписке в понедельник, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.
Актриса была планово госпитализирована 10 октября по совету врачей.
"Рентгенографическое контрастное исследование или кратко - коронарография. Это проверка сосудов на предмет сужения. Всё хорошо, все показатели были положительные, все одобрили и всё прекрасно закончилось. Отдыхаем, в понедельник - домой", - рассказала дочь актрисы.