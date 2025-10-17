Рейтинг@Mail.ru
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери
Культура
 
10:22 17.10.2025
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери - РИА Новости, 17.10.2025
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери
Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца - коронарографию, она готовится к выписке в... РИА Новости, 17.10.2025
культура
рсфср
происшествия
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери

Федосеевой-Шукшиной провели коронарографию

Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца - коронарографию, она готовится к выписке в понедельник, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.
Актриса была планово госпитализирована 10 октября по совету врачей.
"Рентгенографическое контрастное исследование или кратко - коронарография. Это проверка сосудов на предмет сужения. Всё хорошо, все показатели были положительные, все одобрили и всё прекрасно закончилось. Отдыхаем, в понедельник - домой", - рассказала дочь актрисы.
Народный артист РСФСР Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Народного артиста РСФСР Александра Збруева госпитализировали
9 октября, 12:24
 
