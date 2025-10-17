Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью в 2026 году
02:38 17.10.2025
В Госдуме рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью в 2026 году
В Госдуме рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью в 2026 году - РИА Новости, 17.10.2025
В Госдуме рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью в 2026 году
В России с 1 июля 2026 года можно будет использовать биометрические данные, включая отпечатки пальцев, лица и радужной оболочки глаза, при совершении... РИА Новости, 17.10.2025
жилье
россия
госдума рф
россия
жилье, россия, госдума рф
Жилье, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью в 2026 году

Аксененко: в сделках с недвижимостью можно будет использовать биометрию

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В России с 1 июля 2026 года можно будет использовать биометрические данные, включая отпечатки пальцев, лица и радужной оболочки глаза, при совершении дистанционных сделок с недвижимостью, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"С 1 июля 2026 года в России начнет функционировать новая правовая норма, позволяющая использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Простыми словами это значит, что граждане смогут подтверждать свою личность с помощью биометрических данных - отпечатков пальцев, лица, радужной оболочки глаза или другого биометрического признака - без необходимости физического присутствия на сделке по купле-продаже, оформлению ипотеки и аренде", - рассказал он.
Для введения этой системы потребуется соответствующая биометрическая идентификация, которая станет частью процедуры заключения сделок через электронные платформы и системы дистанционного взаимодействия. Она дополнит собой уже действующую систему усиленной квалифицированной электронной подписи, пояснил Аксененко.
Парламентарий добавил, что в настоящее время, чтобы провести сделку удаленно, её участнику необходимо посетить МФЦ для подтверждения согласия на проведения такого вида сделок.
Аксененко отметил, что участниками системы станут продавцы, покупатели, риелторы, нотариусы и государственные органы. По его словам, новация значительно упростит и ускорит процедуры оформления сделок с недвижимостью, особенно в условиях удаленной работы или географической удаленности участников.
"Использование биометрии также повысит уровень безопасности, снизит риски подделки документов и мошенничества. Биометрические данные – это уникальная и необновляемая информация, которая в течение всей жизни человека неизменна. То есть исключены ошибки в идентификации участников сделки, а также мошенничество. В условиях глобальной цифровой трансформации общества, где цифровизация систем становится неотъемлемой частью жизни, важно, чтобы рынок недвижимости не отставал и использовал передовые технологии для повышения эффективности, безопасности и прозрачности. Использование биометрии - логичный и необходимый шаг для становления полноценного цифрового рынка, где каждой сделке можно доверять. Однако же, если человек не захочет использовать эту систему, он все еще может совершать сделки привычным образом", - заключил он
ЖильеРоссияГосдума РФ
 
 
