Бывшая жена экс-работника "Альфа-банка" обжалует отказ в аресте его счетов
Бывшая жена экс-работника "Альфа-банка" обжалует отказ в аресте его счетов - РИА Новости, 17.10.2025
Бывшая жена экс-работника "Альфа-банка" обжалует отказ в аресте его счетов
Защита бывшей жены экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого будет добиваться ареста его банковских счетов, заявил РИА Новости адвокат истицы РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Защита бывшей жены экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого будет добиваться ареста его банковских счетов, заявил РИА Новости адвокат истицы Рубен Маркарьян.
Пресненский суд Москвы
арестовал имущество Галицкого
стоимостью 435 миллионов рублей в рамках иска о разделе имущества с его бывшей супругой, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, однако отказался арестовать деньги на счетах предпринимателя.
"Суд отказался арестовать миллиарды рублей - по сведениям Алии Галицкой - на счетах Галицкого в Газпромбанке
. Только в 2022 году Галицкий получил более 14 миллиардов рублей от сделки и разместил полученное на депозите под проценты. Суд в свою очередь указал в причинах отказа ареста, что реквизиты счетов отсутствуют. На самом деле реквизиты были суду представлены, указаны в иске, но по какой-то причине именно их, эти миллиарды рублей и номера счетов, суд "не заметил". Мы намерены обжаловать определение суда", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в банк ранее было направлено уведомление о статусе депозита Галицкого как общего с Алией имущества.
Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке в центре Москвы на Сретенке.
В начале октября Алия Галицкая обратилась в Пресненский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества, его реальную рыночную стоимость определит экспертиза.