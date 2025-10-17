Рейтинг@Mail.ru
03:46 17.10.2025 (обновлено: 06:07 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/sberezheniya-2048758030.html
Банк России рассказал, куда лучше вкладывать свои сбережения
Банк России рассказал, куда лучше вкладывать свои сбережения
2025
Банк России рассказал, куда лучше вкладывать свои сбережения

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Банк России не рекомендует вкладываться в инструменты иностранных рынков из-за санкционных рисков, разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
"Универсального рецепта на все случаи жизни нет. Мы считаем, что несмотря на снижение ставок, они выше инфляции, и депозиты в рублях остаются привлекательными. Если вкладываться в валютные инструменты, то возникают валютные риски, связанные с возможными колебаниями валюты", — сказала она.
"Совсем не рекомендуем вкладываться в инструменты иностранных рынков, потому что здесь есть санкционные риски для российских граждан", — продолжила Данилова.
При этом она отметила, что для людей, которые живут в России, имеют рублевые доходы и расходы, разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах.
