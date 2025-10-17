https://ria.ru/20251017/sberezheniya-2048758030.html
Банк России рассказал, куда лучше вкладывать свои сбережения
Банк России рассказал, куда лучше вкладывать свои сбережения - РИА Новости, 17.10.2025
Банк России рассказал, куда лучше вкладывать свои сбережения
Банк России не рекомендует вкладываться в инструменты иностранных рынков из-за санкционных рисков, разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T03:46:00+03:00
2025-10-17T03:46:00+03:00
2025-10-17T06:07:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
https://ria.ru/20251016/tsb-2048516236.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Банк России рассказал, куда лучше вкладывать свои сбережения
Данилова: сбережения лучше всего держать в рублевых инструментах
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Банк России не рекомендует вкладываться в инструменты иностранных рынков из-за санкционных рисков, разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
"Универсального рецепта на все случаи жизни нет. Мы считаем, что несмотря на снижение ставок, они выше инфляции, и депозиты в рублях остаются привлекательными. Если вкладываться в валютные инструменты, то возникают валютные риски, связанные с возможными колебаниями валюты", — сказала она.
"Совсем не рекомендуем вкладываться в инструменты иностранных рынков, потому что здесь есть санкционные риски для российских граждан", — продолжила Данилова.
При этом она отметила, что для людей, которые живут в России
, имеют рублевые доходы и расходы, разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах.