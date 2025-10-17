Меры безопасности туристов на водных маршрутах разработают на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт – РИА Новости. Предупредительные сигналы планируется использовать в точках выхода на водные маршруты в Сахалинской области при неблагоприятных погодных условиях, сообщает министр туризма региона Артем Лазарев по итогам совещания с местными туроператорами.

"Сегодня обсудили ряд важных вопросов, включая тему безопасности водных перевозок. К некоторым популярным туристическим локациям, таким как остров Монерон и маяк Анива, можно добраться исключительно по воде. В этом году были зафиксированы случаи, когда перевозчики, рискуя жизнью пассажиров, выходили в маршрут при неблагоприятных погодных условиях. Это недопустимо", – написал глава ведомства в Telegram-канале.

По словам Лазарева, принято решение провести совместную встречу специалистов министерства со всеми заинтересованными структурами региона, включая транспортную прокуратуру, ГУ МЧС, Пограничное управление ФСБ РФ и разработать алгоритм проведения контрольных рейдов в туристическом сезоне 2026 года. Участники также обсудят реализацию идеи о размещении предупредительных сигналов в виде красного флага в точках выхода на водные маршруты в период, когда существует опасность для людей из-за погодных условий.