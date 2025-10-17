Рейтинг@Mail.ru
09:55 17.10.2025 (обновлено: 09:56 17.10.2025)
Меры безопасности туристов на водных маршрутах разработают на Сахалине
Меры безопасности туристов на водных маршрутах разработают на Сахалине
сахалинская область
сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Меры безопасности туристов на водных маршрутах разработают на Сахалине

Виды Сахалина
Виды Сахалина. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт – РИА Новости. Предупредительные сигналы планируется использовать в точках выхода на водные маршруты в Сахалинской области при неблагоприятных погодных условиях, сообщает министр туризма региона Артем Лазарев по итогам совещания с местными туроператорами.
"Сегодня обсудили ряд важных вопросов, включая тему безопасности водных перевозок. К некоторым популярным туристическим локациям, таким как остров Монерон и маяк Анива, можно добраться исключительно по воде. В этом году были зафиксированы случаи, когда перевозчики, рискуя жизнью пассажиров, выходили в маршрут при неблагоприятных погодных условиях. Это недопустимо", – написал глава ведомства в Telegram-канале.
По словам Лазарева, принято решение провести совместную встречу специалистов министерства со всеми заинтересованными структурами региона, включая транспортную прокуратуру, ГУ МЧС, Пограничное управление ФСБ РФ и разработать алгоритм проведения контрольных рейдов в туристическом сезоне 2026 года. Участники также обсудят реализацию идеи о размещении предупредительных сигналов в виде красного флага в точках выхода на водные маршруты в период, когда существует опасность для людей из-за погодных условий.
"Данный знак станет единым сигналом как для перевозчиков, так и для туристов. Наша цель – не только развитие туристической отрасли, но и обеспечение безопасности гостей региона, а также местных жителей", - подчеркнул министр.
Автомобиль Москвич-полярник - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Группа "Москвич-полярник" по путешествию на Сахалин создаст мини-сериал
18 сентября, 09:14
 
Сахалинская область
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
