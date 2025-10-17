Рейтинг@Mail.ru
Таубер назвала RT громким голосом правды - РИА Новости, 17.10.2025
22:37 17.10.2025
Таубер назвала RT громким голосом правды
Таубер назвала RT громким голосом правды - РИА Новости, 17.10.2025
Таубер назвала RT громким голосом правды
Телеканал RT за 20 лет стал громким голосом правды, к которому прислушиваются во всем мире, заявила исполнительный секретарь молдавского оппозиционного блока... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
молдавия
марина таубер
маргарита симоньян
телеканал rt
молдавия
в мире, молдавия, марина таубер, маргарита симоньян, телеканал rt
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Маргарита Симоньян, Телеканал RT
Таубер назвала RT громким голосом правды

Таубер: RT за 20 лет стал громким голосом правды

Логотип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Телеканал RT за 20 лет стал громким голосом правды, к которому прислушиваются во всем мире, заявила исполнительный секретарь молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер по случаю юбилея телекомпании.
Двадцать лет назад телеканал RT начал вещание на английском языке.
Люди, которые борются за свои убеждения – Путин о бойцах СВО и сотрудниках RT - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин назвал бойцов СВО и сотрудников RT мужественными людьми
Вчера, 20:03
"За два десятилетия вы стали громким голосом правды, к которому прислушиваются во всем мире. Ваши новости — это честный взгляд на события, объективный анализ и смелость говорить о том, что другие предпочитают замалчивать. RT — это качество, которому доверяют миллионы, это профессионализм журналистов, чье мастерство вызывает уважение, и это мнение, с которым считаются даже те, кто не всегда готов воспринимать истину", - написала в своем Telegram-канале Таубер.
Политик отметила, что не раз выходила в эфир канала по темам, связанным с ключевыми и судьбоносными событиями в Молдавии. "Спасибо, что даете возможность говорить о проблемах в нашей стране на весь мир. Отдельно хочу поздравить Маргариту Симоньян — безусловного лидера сильной команды! Горжусь, что лично знакома с таким профессионалом и патриотом своей страны. Пусть впереди будет еще больше побед, верных зрителей и новых мировых эксклюзивов", - подчеркнула Таубер.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
Президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Празднование 20-летия международного телеканала RT
Вчера, 20:57
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Патриарх Кирилл отметил живой отклик миллионов на репортажи RT
Вчера, 13:53
 
В миреМолдавияМарина ТауберМаргарита СимоньянТелеканал RT
 
 
