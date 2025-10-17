Празднование 20-летия международного телеканала RT

В этом году телеканал RT отмечает 20-летие. Празднование прошло в Большом театре.
Владимир Путин поздравил с юбилеем телеканала главреда Маргариту Симоньян и всех, кто работал и работает на RT.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на праздновании 20-летия RT.
За годы работы RT превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. Аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Путин подчеркнул, что миллионы людей в разных странах поверили в RT, а профессионалы из США и Европы захотели работать с каналом не из-за денег, а потому что у них появилась возможность доносить свою позицию до людей.
Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер и кинопродюсер Стивен Сигал на праздновании юбилея RT.
В 2020-м RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку десять миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год количество всех проектов в его соцсетях достигло 23,8 миллиарда.
На фото: режиссер Эмир Кустурица на праздновании юбилея RT
Путин отметил, что зрители во всем мире во многом благодаря телеканалу RT узнали, что Россия — оплот традиционных ценностей.
