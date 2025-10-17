Рейтинг@Mail.ru
Празднование 20-летия международного телеканала RT
20:57 17.10.2025 (обновлено: 21:29 17.10.2025)
Празднование 20-летия международного телеканала RT
Празднование 20-летия международного телеканала RT
фото, телеканал rt, фото, россия, сша, европа, владимир путин, маргарита симоньян, дмитрий киселев, большой театр
Фото, Телеканал RT, Россия, США, Европа, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Большой театр

Празднование 20-летия международного телеканала RT

В этом году телеканал RT отмечает 20-летие. Празднование прошло в Большом театре.

Празднование 20-летия международного телеканала RT

В этом году телеканал RT отмечает 20-летие. Празднование прошло в Большом театре.

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин поздравил с юбилеем телеканала главреда Маргариту Симоньян и всех, кто работал и работает на RT.

Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве

Владимир Путин поздравил с юбилеем телеканала главреда Маргариту Симоньян и всех, кто работал и работает на RT.

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на праздновании 20-летия RT.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселёв на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Москве

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на праздновании 20-летия RT.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

За годы работы RT превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. Аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.

На праздновании 20-летия международного телеканала RT в Москве

За годы работы RT превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. Аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путин подчеркнул, что миллионы людей в разных странах поверили в RT, а профессионалы из США и Европы захотели работать с каналом не из-за денег, а потому что у них появилась возможность доносить свою позицию до людей.

Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве

Путин подчеркнул, что миллионы людей в разных странах поверили в RT, а профессионалы из США и Европы захотели работать с каналом не из-за денег, а потому что у них появилась возможность доносить свою позицию до людей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер и кинопродюсер Стивен Сигал на праздновании юбилея RT.

Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Москве

Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер и кинопродюсер Стивен Сигал на праздновании юбилея RT.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В 2020-м RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку десять миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год количество всех проектов в его соцсетях достигло 23,8 миллиарда.

На фото: режиссер Эмир Кустурица на праздновании юбилея RT

Режиссер Эмир Кустурица на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Москве

В 2020-м RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку десять миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год количество всех проектов в его соцсетях достигло 23,8 миллиарда.

На фото: режиссер Эмир Кустурица на праздновании юбилея RT

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин отметил, что зрители во всем мире во многом благодаря телеканалу RT узнали, что Россия — оплот традиционных ценностей.

Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT (Russia Today) в Большом театре в Москве

Путин отметил, что зрители во всем мире во многом благодаря телеканалу RT узнали, что Россия — оплот традиционных ценностей.

