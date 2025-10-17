https://ria.ru/20251017/rt-2048968908.html
Путин поздравил RT с 20-летием
Путин поздравил RT с 20-летием - РИА Новости, 17.10.2025
Путин поздравил RT с 20-летием
Президент Владимир Путин поприветствовал в Большом театре участников празднования 20-летия RT. РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал в Большом театре участников празднования 20-летия RT.
Он поздравил с юбилеем телеканала главреда Маргариту Симоньян
и всех, кто работал и работает на RT.
«
"Благодарю ваш деятельный, творческий, сплоченный коллектив за высокий профессионализм, за преданность профессии и долгу. За то, что вы смело, самоотверженно и настойчиво отстаиваете правду в глобальном информационном пространстве", — сказал он.
Путин назвал RT глобальным брендом, о котором знают сегодня во всем мире. Он отметил, что ведущие западные СМИ раньше злоупотребляли своим монопольным положением. Путин также подчеркнул, что до сих пор вызывает возмущение, когда террористов в эфире западных каналов называли повстанцами. При этом он добавил, что любой монополии всегда приходит конец.
Глава государства указал, что суверенитет России, за который она борется и всегда будет бороться, зависит от способности доносить до людей объективную и непредвзятую информацию.
Президент напомнил, что перед RT стояла нелегкая задача — выстроить работу на качественно новом уровне, у телеканала это получилось с блеском.
«
"Вы быстро набирали популярность и влияние, и, как следствие, конкуренты вам стали просто завидовать, а иногда, на мой взгляд, не просто завидовать, но и бояться. Это верный признак того, что вы работаете на шаг впереди и сами задаете информационную повестку", — указал он.
Путин отметил, что миллионы людей в разных странах поверили в RT, а профессионалы из США и Европы захотели работать с каналом не из-за денег, а потому что у них появилась возможность доносить свою позицию до людей.
«
"Только за прошлый год общее количество просмотров проектов канала в социальных сетях достигло почти 24 миллиардов, а суммарная аудитория телеканала RT на платформах платного телевидения составляет почти миллиард зрителей. Эта цифра внушает уверенность в том, что и дальше все будет развиваться именно в таком ключе", — добавил он.
RT уже стал глобальным брендом, который знают во всем мире.
«
"Уже два десятилетия в том числе благодаря RT мы слышим целую палитру голосов со всей Земли: жители Азии, Африки, Латинской Америки теперь с вашей помощью говорят без оглядки на одобрение бывших колониальных держав", — отметил Путин.
Как указал глава государства, современная пропаганда на Западе мало отличается от советских штампов, а западные элиты показали свое лицо, когда RT заявил о себе в полную силу. Он назвал запреты телеканала примитивной реакцией.
Путин подчеркнул, что RT ничего не навязывал, а лишь предлагал альтернативную точку зрения, но уже в самом наличии выбора источника информации западные элиты видели угрозу для себя. При этом на новости, отличающиеся от заезженной пропаганды, есть спрос у читателей.
«
"Даже сами представители западных элит признают, что аудитория Russia Today больше, чем у их собственных телеканалов", — подчеркнул президент.
Сотрудники RT, рискуя своей жизнью, рассказывают о подвигах участников СВО, на телеканале работают люди, преданные своей стране и верные своим убеждениям, сказал глава государства.
Зрители во всем мире во многом благодаря телеканалу RT узнали, что Россия — оплот традиционных ценностей. При этом в Европе, США и других странах граждане стремятся сохранить национальную культуру и традиционные ценности, это созвучно позиции России, отметил Путин.
"Сложно переоценить вклад Russia Today в нашу общую борьбу за создание более справедливого, устойчивого, многополярного миропорядка, за сохранение цивилизационного многообразия", — указал он.
Путин также отдельно обратился к Симоньян со словами поддержки.
«
"Дорогая Маргарита, мы все знаем, в этом коллективе точно знают все, как вам сейчас непросто и через какой период своей жизни, вашей семьи, вы сейчас проходите. Но на работе вы всегда проявляете мужество, стойкость, уверен, что ты справишься и сейчас", — сказал он.
Президент подчеркнул, что коллеги и друзья всегда будут рядом с главредом RT.
В ответ Симоньян поблагодарила главу государства за слова поддержки.
Он также рассказала про значимость работы RT.
«
"Мы работаем исходя из своих убеждений. Мы защищаем свои убеждения. И это привилегия — иметь возможность не просто лежать и ворчать на диване, а работать за свои убеждения", — сказала медиаменеджер.
Russia Today — российская международная информационная телевизионная компания. Ее история началась с запуска канала на английском 10 декабря 2005 года. Впоследствии добавилось вещание на испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках. С момента основания канал возглавляет Маргарита Симоньян.
За годы работы RT превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. Аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем.
В 2020-м RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку десять миллиардов просмотров на YouTube
. Только за 2024 год количество всех проектов в его соцсетях достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты на испанском набрали более десяти миллиардов просмотров. В июне 2025-го поставлен рекорд: миллиард просмотров за месяц.