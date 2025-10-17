RT за прошедшие годы завоевал признание по всему миру, заявил Володин

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил главного редактора телеканала Russia Today и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян и коллектив RT с 20-летием телеканала, отметив, что RT за прошедшие годы завоевал признание и доверие миллионов людей по всему миру.