16:33 17.10.2025
Минздрав поздравил RT с юбилеем
2025
общество, россия, телеканал rt
Общество, Россия, Телеканал RT
Минздрав поздравил RT с юбилеем

Минздрав поздравил RT с 20-летним юбилеем

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения России поздравило телеканал RT с двадцатилетием и отметило, что он стал голосом России в мире и эталоном мультимедийной журналистики.
"От всей души поздравляем телеканал RT с 20-летним юбилеем. RT стал не просто телеканалом, а настоящим медиагигантом, голосом России в мире и эталоном мультимедийной журналистики", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Минздрав пожелал коллективу RT новых творческих побед, интересных проектов и крепкого здоровья.
"Сегодня многонациональный коллектив Russia Today говорит с зрителями на понятном им языке, задавая новые стандарты работы в инфополе. Ваши объективность и непредвзятость позволяют удерживать внимание многомиллионной аудитории по всему миру", - говорится в сообщении.
Студия RT - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
RT формирует справедливое представление о событиях в мире, заявил Машков
Вчера, 16:16
 
