https://ria.ru/20251017/rt-2048925798.html
Минздрав поздравил RT с юбилеем
Минздрав поздравил RT с юбилеем - РИА Новости, 17.10.2025
Минздрав поздравил RT с юбилеем
Министерство здравоохранения России поздравило телеканал RT с двадцатилетием и отметило, что он стал голосом России в мире и эталоном мультимедийной... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:33:00+03:00
2025-10-17T16:33:00+03:00
2025-10-17T16:33:00+03:00
общество
россия
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
https://ria.ru/20251017/rt-2048913191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, телеканал rt
Общество, Россия, Телеканал RT
Минздрав поздравил RT с юбилеем
Минздрав поздравил RT с 20-летним юбилеем
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения России поздравило телеканал RT с двадцатилетием и отметило, что он стал голосом России в мире и эталоном мультимедийной журналистики.
"От всей души поздравляем телеканал RT с 20-летним юбилеем. RT стал не просто телеканалом, а настоящим медиагигантом, голосом России
в мире и эталоном мультимедийной журналистики", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Минздрав пожелал коллективу RT новых творческих побед, интересных проектов и крепкого здоровья.
"Сегодня многонациональный коллектив Russia Today говорит с зрителями на понятном им языке, задавая новые стандарты работы в инфополе. Ваши объективность и непредвзятость позволяют удерживать внимание многомиллионной аудитории по всему миру", - говорится в сообщении.