Минздрав поздравил RT с юбилеем

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения России поздравило телеканал RT с двадцатилетием и отметило, что он стал голосом России в мире и эталоном мультимедийной журналистики.

"Сегодня многонациональный коллектив Russia Today говорит с зрителями на понятном им языке, задавая новые стандарты работы в инфополе. Ваши объективность и непредвзятость позволяют удерживать внимание многомиллионной аудитории по всему миру", - говорится в сообщении.