RT формирует справедливое представление о событиях в мире, заявил Машков - РИА Новости, 17.10.2025
16:16 17.10.2025
RT формирует справедливое представление о событиях в мире, заявил Машков
RT формирует справедливое представление о событиях в мире, заявил Машков
россия, владимир машков, маргарита симоньян
Россия, Владимир Машков, Маргарита Симоньян
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков поздравил главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян с 20-летием телеканала, отметив, что RT играет ключевую роль в преодолении стереотипов и способствует формированию справедливого представления о событиях в России и за ее пределами.
"Сегодня RT играет ключевую роль в преодолении стереотипов и способствует формированию справедливого представления о событиях, происходящих в России и за ее пределами", - говорится в телеграмме, опубликованной в Telegram-канале Союза театральных деятелей РФ.
Путин поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин: журналисты RT, несмотря на давление за рубежом, говорят, что думают
Вчера, 09:17
Машков отметил, что RT является влиятельным международным медиаресурсом. СМИ удалось завоевать доверие миллионов зрителей по всему миру и стать надежным источником объективной информации.
"Профессиональные и компетентные сотрудники канала придерживаются высоких стандартов журналистики, основанных на честности, точности и уважении к аудитории. Ваша незыблемая позиция стала мощным противовесом одностороннему представлению действительности, распространенному в западных средствах массовой информации. Спасибо за ваш труд!" - добавил он.
Также Машков пожелал коллективу RT дальнейших успехов, стойкости духа и достижения новых высот.
Владимир Путин и Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин: работа RT часто не соответствует мировому мейнстриму, это подкупает
Вчера, 09:20
 
