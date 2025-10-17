https://ria.ru/20251017/rt-2048913191.html
RT формирует справедливое представление о событиях в мире, заявил Машков
Машков поздравил Симоньян с 20-летием телеканала RT
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков поздравил главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян с 20-летием телеканала, отметив, что RT играет ключевую роль в преодолении стереотипов и способствует формированию справедливого представления о событиях в России и за ее пределами.
"Сегодня RT играет ключевую роль в преодолении стереотипов и способствует формированию справедливого представления о событиях, происходящих в России
и за ее пределами", - говорится в телеграмме, опубликованной в Telegram-канале Союза театральных деятелей РФ.
Машков
отметил, что RT является влиятельным международным медиаресурсом. СМИ удалось завоевать доверие миллионов зрителей по всему миру и стать надежным источником объективной информации.
"Профессиональные и компетентные сотрудники канала придерживаются высоких стандартов журналистики, основанных на честности, точности и уважении к аудитории. Ваша незыблемая позиция стала мощным противовесом одностороннему представлению действительности, распространенному в западных средствах массовой информации. Спасибо за ваш труд!" - добавил он.
Также Машков пожелал коллективу RT дальнейших успехов, стойкости духа и достижения новых высот.