RT формирует справедливое представление о событиях в мире, заявил Машков

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков поздравил главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян с 20-летием телеканала, отметив, что RT играет ключевую роль в преодолении стереотипов и способствует формированию справедливого представления о событиях в России и за ее пределами.

"Профессиональные и компетентные сотрудники канала придерживаются высоких стандартов журналистики, основанных на честности, точности и уважении к аудитории. Ваша незыблемая позиция стала мощным противовесом одностороннему представлению действительности, распространенному в западных средствах массовой информации. Спасибо за ваш труд!" - добавил он.