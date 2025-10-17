Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры поздравило RT с 20-летием
16:05 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/rt-2048909985.html
Минкультуры поздравило RT с 20-летием
Министерство культуры России поздравило Телеканал RT с 20-летием, поздравление опубликовано в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:05:00+03:00
2025-10-17T16:05:00+03:00
Минкультуры поздравило RT с 20-летием

Минкультуры поздравило телеканал RT с 20-летием

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министерство культуры России поздравило Телеканал RT с 20-летием, поздравление опубликовано в Telegram-канале ведомства.
"Благодаря профессионализму и неравнодушию корреспондентов RT аудитория канала ежедневно получает актуальную и достоверную информацию о событиях, которые происходят в России и мире. Поздравляем коллег с юбилеем и желаем новых успехов!", - говорится в сообщении.
Путин: журналисты RT, несмотря на давление за рубежом, говорят, что думают
Вчера, 09:17
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.
Медведев назвал телеканал RT надежным источником новостей
Вчера, 14:58
 
