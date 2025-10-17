Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал телеканал RT надежным источником новостей - РИА Новости, 17.10.2025
14:58 17.10.2025
Медведев назвал телеканал RT надежным источником новостей
Медведев назвал телеканал RT надежным источником новостей - РИА Новости, 17.10.2025
Медведев назвал телеканал RT надежным источником новостей
Телеканал RT является надежным источником новостей о происходящем в России и за рубежом, такой подход вызывает доверие у миллионов людей во всем мире, заявил... РИА Новости, 17.10.2025
Медведев назвал телеканал RT надежным источником новостей

Медведев в поздравлении назвал телеканал RT надежным источником новостей о мире

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телеканал RT является надежным источником новостей о происходящем в России и за рубежом, такой подход вызывает доверие у миллионов людей во всем мире, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Зампредседателя Совбеза РФ направил телеграмму с поздравлениями по случаю 20-летия телеканала RT, сообщили в секретариате Медведева.
Владимир Путин и Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин: работа RT часто не соответствует мировому мейнстриму, это подкупает
Вчера, 09:20
"Вы являетесь надежным источником новостей о происходящем в нашей стране и за рубежом, стремитесь к достоверности и полноте своих материалов в самых разных форматах и жанрах. Такой подход вызывает доверие у миллионов людей во всем мире", - отметил Медведев.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает 8 каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Мишустин заявил о борьбе RT с односторонней трактовкой событий
Вчера, 14:05
 
Россия Лондон Дели Дмитрий Медведев Маргарита Симоньян YouTube
 
 
