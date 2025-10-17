Медведев назвал телеканал RT надежным источником новостей

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телеканал RT является надежным источником новостей о происходящем в России и за рубежом, такой подход вызывает доверие у миллионов людей во всем мире, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Вы являетесь надежным источником новостей о происходящем в нашей стране и за рубежом, стремитесь к достоверности и полноте своих материалов в самых разных форматах и жанрах. Такой подход вызывает доверие у миллионов людей во всем мире", - отметил Медведев.