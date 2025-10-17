Рейтинг@Mail.ru
Ирина Волк поздравила Симоньян с 20-летним юбилеем RT
14:29 17.10.2025
Ирина Волк поздравила Симоньян с 20-летним юбилеем RT
Ирина Волк поздравила Симоньян с 20-летним юбилеем RT - РИА Новости, 17.10.2025
Ирина Волк поздравила Симоньян с 20-летним юбилеем RT
Официальный представитель МВД России Ирина Волк поздравила главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян с 20-летним... РИА Новости, 17.10.2025
ирина волк, маргарита симоньян, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Ирина Волк, Маргарита Симоньян, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Ирина Волк поздравила Симоньян с 20-летним юбилеем RT

Представитель МВД Ирина Волк поздравила Симоньян с 20-летием телеканала RT

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк поздравила главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян с 20-летним юбилеем телеканала.
"Очень приятно, что все эти годы вы уделяете большое внимание освещению работы органов внутренних дел. Рассказываете широкой аудитории, в том числе зарубежной, о героических поступках и непростых буднях защитников правопорядка. А наш совместный проект "Не один на один" позволил многим соотечественникам получить российское гражданство, оформить нужные документы, найти выход из сложной жизненной ситуации", - говорится в поздравлении в Telegram-канале Волк.
Официальный представитель МВД России отметила, что журналистов RT отличает талант, высокий профессионализм, аналитический подход и бескомпромиссность. Она добавила, что новостные выпуски и тематические программы, выходящие в эфире телеканала, всегда объективны и содержательны, нацелены на укрепление позиций нашей страны на международной арене.
Волк пожелала всем сотрудникам RT новых творческих достижений, ярких и креативных проектов, высоких рейтингов и благополучия.
Путин поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин: журналисты RT, несмотря на давление за рубежом, говорят, что думают
Ирина ВолкМаргарита СимоньянМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
