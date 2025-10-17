Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл отметил живой отклик миллионов на репортажи RT - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 17.10.2025 (обновлено: 13:54 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/rt-2048863760.html
Патриарх Кирилл отметил живой отклик миллионов на репортажи RT
Патриарх Кирилл отметил живой отклик миллионов на репортажи RT - РИА Новости, 17.10.2025
Патриарх Кирилл отметил живой отклик миллионов на репортажи RT
Репортажи RT о традиционных нравственных принципах, институте семьи, положении христиан в мире находят живой отклик в сердцах миллионов соотечественников и... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:53:00+03:00
2025-10-17T13:54:00+03:00
россия
маргарита симоньян
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
https://ria.ru/20251017/putin-2048779088.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, маргарита симоньян, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Маргарита Симоньян, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл отметил живой отклик миллионов на репортажи RT

Патриарх Кирилл поздравил телеканал RT с 20-летием

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Репортажи RT о традиционных нравственных принципах, институте семьи, положении христиан в мире находят живой отклик в сердцах миллионов соотечественников и граждан других государств, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пожелав коллективу телеканала душевных и телесных сил, творческого вдохновения и помощи Божией в трудах.
Его письмо главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян опубликовано на сайте РПЦ.
"Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив телеканала RT с 20-летием со дня его основания. За минувшее время этот медиаресурс занял важное место в мировом информационном пространстве. В нынешних непростых условиях, когда не прекращаются настойчивые попытки навязать обществу искаженную и необъективную картину происходящего, сотрудники RT стремятся донести до международной аудитории альтернативную точку зрения, а их работа по освещению позиции России, популяризации ее культуры и истории приобретает особую ценность", - написал патриарх Кирилл.
Он также отметил большой вклад телеканала в защиту нравственных идеалов, "которые сегодня подвергаются нападкам в целом ряде стран".
"Ваши репортажи, рассказывающие о положении христиан в мире, о важности института семьи, о традиционных нравственных принципах, находят живой отклик в сердцах миллионов наших соотечественников и граждан иных государств. Желаю всему коллективу RT крепости душевных и телесных сил, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и щедрой помощи Божией в ваших трудах", - заключил предстоятель Русской церкви.
Путин поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин: журналисты RT, несмотря на давление за рубежом, говорят, что думают
Вчера, 09:17
 
РоссияМаргарита СимоньянРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала