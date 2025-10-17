https://ria.ru/20251017/rt-2048863760.html
Патриарх Кирилл отметил живой отклик миллионов на репортажи RT
Патриарх Кирилл отметил живой отклик миллионов на репортажи RT - РИА Новости, 17.10.2025
Патриарх Кирилл отметил живой отклик миллионов на репортажи RT
Репортажи RT о традиционных нравственных принципах, институте семьи, положении христиан в мире находят живой отклик в сердцах миллионов соотечественников и... РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Репортажи RT о традиционных нравственных принципах, институте семьи, положении христиан в мире находят живой отклик в сердцах миллионов соотечественников и граждан других государств, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пожелав коллективу телеканала душевных и телесных сил, творческого вдохновения и помощи Божией в трудах.
Его письмо главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян
опубликовано на сайте РПЦ
.
"Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив телеканала RT с 20-летием со дня его основания. За минувшее время этот медиаресурс занял важное место в мировом информационном пространстве. В нынешних непростых условиях, когда не прекращаются настойчивые попытки навязать обществу искаженную и необъективную картину происходящего, сотрудники RT стремятся донести до международной аудитории альтернативную точку зрения, а их работа по освещению позиции России
, популяризации ее культуры и истории приобретает особую ценность", - написал патриарх Кирилл.
Он также отметил большой вклад телеканала в защиту нравственных идеалов, "которые сегодня подвергаются нападкам в целом ряде стран".
"Ваши репортажи, рассказывающие о положении христиан в мире, о важности института семьи, о традиционных нравственных принципах, находят живой отклик в сердцах миллионов наших соотечественников и граждан иных государств. Желаю всему коллективу RT крепости душевных и телесных сил, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и щедрой помощи Божией в ваших трудах", - заключил предстоятель Русской церкви.