Патриарх Кирилл отметил живой отклик миллионов на репортажи RT

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Репортажи RT о традиционных нравственных принципах, институте семьи, положении христиан в мире находят живой отклик в сердцах миллионов соотечественников и граждан других государств, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пожелав коллективу телеканала душевных и телесных сил, творческого вдохновения и помощи Божией в трудах.

"Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив телеканала RT с 20-летием со дня его основания. За минувшее время этот медиаресурс занял важное место в мировом информационном пространстве. В нынешних непростых условиях, когда не прекращаются настойчивые попытки навязать обществу искаженную и необъективную картину происходящего, сотрудники RT стремятся донести до международной аудитории альтернативную точку зрения, а их работа по освещению позиции России , популяризации ее культуры и истории приобретает особую ценность", - написал патриарх Кирилл.

Он также отметил большой вклад телеканала в защиту нравственных идеалов, "которые сегодня подвергаются нападкам в целом ряде стран".