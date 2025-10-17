МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российское телевидение многие годы профессионально освещает самые острые и спорные темы, заявил американский режиссер Оливер Стоун в поздравлении для телеканала RT.

Телеканал RT (Russia Today) - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает 8 каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.