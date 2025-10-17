Бастрыкин поздравил Симоньян с 20-летием телеканала RT

"Ваша работа имеет огромное значение для национальной безопасности и роста международного авторитета нашей страны. Вы формируете новую, многополярную картину мира, в которой у России есть свой, уверенный и весомый голос. От всего сердца поздравляю Вас и коллектив RT с юбилеем вещания! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых творческих и профессиональных побед, расширения географии вещания и благодарной, преданной аудитории", - говорится в поздравлении.