Бастрыкин поздравил Симоньян с 20-летием телеканала RT - РИА Новости, 17.10.2025
12:57 17.10.2025
Бастрыкин поздравил Симоньян с 20-летием телеканала RT
Бастрыкин поздравил Симоньян с 20-летием телеканала RT

Глава СК Бастрыкин поздравил Симоньян с 20-летием телеканала RT

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравил главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян с 20-летним юбилеем канала.
"Два десятилетия назад было принято решение о создании телеканала, призванного донести до мировой аудитории голос России, показать нашу страну во всем ее многообразии. Эта инициатива стала частью масштабной работы по укреплению международного имиджа России и налаживанию честного, прямого диалога с мировым сообществом", - говорится в Telegram-канале СК.
В поздравлении Бастрыкина отмечается, что за эти годы RT вырос в крупный международный медиахолдинг. "Сегодня RT уже не просто СМИ. Это масштабная миссия, направленная на противодействие информационной монополии западных медиа и предоставление альтернативной точки зрения на ключевые события мировой политики, на противодействие русофобии и отстаивание национальных интересов нашей страны на международной арене", - приводятся в сообщении его слова.
Глава СК отмечает, что Симоньян – мудрая, талантливая и очаровательная женщина, принципиальный борец за правду и справедливость, на протяжении многих лет успешно и эффективно руководит международной телевизионной сетью RT. Вместе с коллективом на самом высоком профессиональном уровне обеспечивает объективное и достоверное информирование мирового сообщества об актуальных событиях.
"Ваша работа имеет огромное значение для национальной безопасности и роста международного авторитета нашей страны. Вы формируете новую, многополярную картину мира, в которой у России есть свой, уверенный и весомый голос. От всего сердца поздравляю Вас и коллектив RT с юбилеем вещания! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых творческих и профессиональных побед, расширения географии вещания и благодарной, преданной аудитории", - говорится в поздравлении.
