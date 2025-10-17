https://ria.ru/20251017/rt-2048844116.html
Бастрыкин поздравил Симоньян с 20-летием телеканала RT
Бастрыкин поздравил Симоньян с 20-летием телеканала RT
Бастрыкин поздравил Симоньян с 20-летием телеканала RT
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравил главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян с 20-летним юбилеем канала.
"Два десятилетия назад было принято решение о создании телеканала, призванного донести до мировой аудитории голос России
, показать нашу страну во всем ее многообразии. Эта инициатива стала частью масштабной работы по укреплению международного имиджа России и налаживанию честного, прямого диалога с мировым сообществом", - говорится в Telegram-канале СК
.
В поздравлении Бастрыкина
отмечается, что за эти годы RT вырос в крупный международный медиахолдинг. "Сегодня RT уже не просто СМИ. Это масштабная миссия, направленная на противодействие информационной монополии западных медиа и предоставление альтернативной точки зрения на ключевые события мировой политики, на противодействие русофобии и отстаивание национальных интересов нашей страны на международной арене", - приводятся в сообщении его слова.
Глава СК отмечает, что Симоньян
– мудрая, талантливая и очаровательная женщина, принципиальный борец за правду и справедливость, на протяжении многих лет успешно и эффективно руководит международной телевизионной сетью RT. Вместе с коллективом на самом высоком профессиональном уровне обеспечивает объективное и достоверное информирование мирового сообщества об актуальных событиях.
"Ваша работа имеет огромное значение для национальной безопасности и роста международного авторитета нашей страны. Вы формируете новую, многополярную картину мира, в которой у России есть свой, уверенный и весомый голос. От всего сердца поздравляю Вас и коллектив RT с юбилеем вещания! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых творческих и профессиональных побед, расширения географии вещания и благодарной, преданной аудитории", - говорится в поздравлении.