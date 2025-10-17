Колокольцев отметил значительный вклад RT в развитие СМИ

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян с 20-летием телеканала и отметил значительный вклад в развитие российских СМИ.

"Уважаемая Маргарита Симоновна! Примите поздравления с 20-летием со дня создания телеканала RT! Долгое время вверенный вам коллектив служит интересам народа и Отечества — вносит значительный вклад в развитие российских СМИ, твёрдо и безапелляционно отстаивает информационный суверенитет нашего государства", - говорится в ведомственном Telegram-канале "МВД Медиа".

Как подчеркнул Колокольцев , профессиональные достижения и высокий творческий потенциал RT заслужили широкое общественное признание, а от высококлассных специалистов телеканала, работающих в соответствии с принципами журналистской этики, во многом зависит доверие граждан к институтам государственной власти.