Колокольцев отметил значительный вклад RT в развитие СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
12:52 17.10.2025
Колокольцев отметил значительный вклад RT в развитие СМИ
Колокольцев отметил значительный вклад RT в развитие СМИ
Колокольцев отметил значительный вклад RT в развитие СМИ

Глава МВД Колокольцев поздравил Симоньян с 20-летием телеканала RT

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян с 20-летием телеканала и отметил значительный вклад в развитие российских СМИ.
"Уважаемая Маргарита Симоновна! Примите поздравления с 20-летием со дня создания телеканала RT! Долгое время вверенный вам коллектив служит интересам народа и Отечества — вносит значительный вклад в развитие российских СМИ, твёрдо и безапелляционно отстаивает информационный суверенитет нашего государства", - говорится в ведомственном Telegram-канале "МВД Медиа".
Как подчеркнул Колокольцев, профессиональные достижения и высокий творческий потенциал RT заслужили широкое общественное признание, а от высококлассных специалистов телеканала, работающих в соответствии с принципами журналистской этики, во многом зависит доверие граждан к институтам государственной власти.
"Убеждён, что RT и впредь будет неизменно расширять спектр своей деятельности, эффективно противостоять дезинформации, оставаться одним из лидеров международного эфира. Желаю вам и сотрудникам доброго здоровья, благополучия, оптимизма и успешного претворения в жизнь всех намеченных планов!" – подчеркивается в поздравлении.
