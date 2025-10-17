В порту Роттердама завершилась забастовка рабочих, сообщил источник

ГААГА, 17 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Порт нидерландского Роттердама - крупнейшего порта в Европе - работает над устранением затора, вызванного забастовкой рабочих, еще 13 контейнеровозов ожидают входа в гавань, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.

Ранее телерадиокорпорация NOS сообщила, что сотни рабочих, занимающихся креплением грузов на судах в порту Роттердама , решили не возобновлять забастовку с пятницы, так как им удалось договориться с работодателями о новом коллективном трудовом договоре.

Хесселинк в разговоре с агентством подтвердила, что забастовка в порту Роттердама окончательно завершилась.

"В настоящее время на якорной стоянке находятся 13 контейнеровозов, из которых 11 - суда дальнего плавания и два прибрежных... Мы неустанно работаем над тем, чтобы как можно скорее устранить затор и восстановить порядок в порту и логистической цепочке", - сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, заключение нового трудового договора является положительным результатом прежде всего для грузчиков, но также для потребителей, предприятий и государственных учреждений, которые зависят от хорошо функционирующей логистической системы.

"Продолжение забастовки оказало бы непропорционально сильное воздействие на логистическую систему и общество в целом", - считают в порту Роттердама.

Рабочие в пятницу утром подавляющим большинством голосов поддержали коллективное трудовое соглашение, достигнутое между Федерацией профсоюзов Нидерландов (FNV) и портовыми компаниями International Lashing Service (ILS) и Matrans. По данным NOS, новый коллективный трудовой договор предусматривает повышение заработной платы рабочих на 17–20% в течение трех лет.

В воскресенье стороны через суд договорились начать новый раунд переговоров и приостановить забастовку, начавшуюся 8 октября, ​​с 07.00 утра понедельника, 13 октября. При этом рабочие планировали возобновить забастовку в пятницу, если к этому дню не будет достигнуто соглашение по новому коллективному трудовому договору.