В сентября задержали девять мошенников благодаря работе Max и МВД

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Девять мошенников, на протяжении длительного времени похищавших средства граждан с помощью мессенджеров, задержаны в сентябре благодаря совместной работе центра безопасности платформы Max и МВД России, сообщили в пресс-службе платформы.

"Совместная работа центра безопасности Max и МВД России в сентябре 2025 года привела к задержанию девяти мошенников, которые действовали в разных российских городах и на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан. Их деятельность остановлена, проводятся необходимые мероприятия по возврату похищенных средств", - говорится в релизе.

Всего за прошлый месяц центр безопасности заблокировал 105 тысяч подозрительных аккаунтов, выявлено и удалено более 350 тысяч вредоносных файлов, рассказали также в пресс-службе.

Пользователи мессенджера направили 68 тысяч обращений через кнопку "Пожаловаться" в сентябре, средний срок рассмотрения обращения составил четыре минуты.