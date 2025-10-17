https://ria.ru/20251017/rossiya-2048914028.html
В сентября задержали девять мошенников благодаря работе Max и МВД
Девять мошенников, на протяжении длительного времени похищавших средства граждан с помощью мессенджеров, задержаны в сентябре благодаря совместной работе центра
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Девять мошенников, на протяжении длительного времени похищавших средства граждан с помощью мессенджеров, задержаны в сентябре благодаря совместной работе центра безопасности платформы Max и МВД России, сообщили в пресс-службе платформы.
"Совместная работа центра безопасности Max и МВД России
в сентябре 2025 года привела к задержанию девяти мошенников, которые действовали в разных российских городах и на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан. Их деятельность остановлена, проводятся необходимые мероприятия по возврату похищенных средств", - говорится в релизе.
Всего за прошлый месяц центр безопасности заблокировал 105 тысяч подозрительных аккаунтов, выявлено и удалено более 350 тысяч вредоносных файлов, рассказали также в пресс-службе.
Пользователи мессенджера направили 68 тысяч обращений через кнопку "Пожаловаться" в сентябре, средний срок рассмотрения обращения составил четыре минуты.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google
Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".