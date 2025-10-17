Рейтинг@Mail.ru
Источник: посла России пригласили на саммит по Газе в последний момент - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/rossiya-2048908731.html
Источник: посла России пригласили на саммит по Газе в последний момент
Источник: посла России пригласили на саммит по Газе в последний момент - РИА Новости, 17.10.2025
Источник: посла России пригласили на саммит по Газе в последний момент
Приглашение для послов России и Китая для участия в саммите по Газе в Египте было сделано в последний момент, из-за логистики их участие в заседании оказалось... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:59:00+03:00
2025-10-17T15:59:00+03:00
в мире
россия
китай
шарм-эль-шейх
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048045698_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_33c412592ec73f1f235ade6d716d5499.jpg
https://ria.ru/20251016/tramp-2048716803.html
россия
китай
шарм-эль-шейх
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048045698_550:0:3279:2047_1920x0_80_0_0_fe78ca5983141bbdec693a579c3eb10e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, шарм-эль-шейх, египет
В мире, Россия, Китай, Шарм-эль-Шейх, Египет
Источник: посла России пригласили на саммит по Газе в последний момент

Послы России и Китая не приехали на саммит по Газе из-за позднего приглашения

© AP Photo / Evan VucciУчастники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Приглашение для послов России и Китая для участия в саммите по Газе в Египте было сделано в последний момент, из-за логистики их участие в заседании оказалось невозможным, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на заявление главы МИД Египта Бадра Абдель Аты о том, что на саммит по реализации "Плана Дональда Трампа" по Газе в Шарм-эль-Шейхе были приглашены представители России и Китая.
"Саммит в Шарм-эль-Шейхе, созванный для оформления договоренностей по реализации первой фазы "Плана Дональда Трампа" по Газе, планировался в течение нескольких дней... Одновременно был согласован список его участников на высшем уровне. За несколько часов до начала мероприятия его организаторы пригласили в Шарм-эль-Шейх послов России и Китая в Каире... Но сделано это было в самый последний момент. С учетом нехватки времени – об этом, в частности, упомянул и министр иностранных дел Египта Абдель Аты - и логистических сложностей своевременное прибытие послов России и Китая в Шарм-эль-Шейх оказалось невозможным",- рассказал источник в МИД РФ, отвечая на просьбу прокомментировать опубликованную в СМИ информацию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Трамп рассчитывает, что успех в Газе поможет урегулированию на Украине
16 октября, 20:33
 
В миреРоссияКитайШарм-эль-ШейхЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала