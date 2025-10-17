Источник: посла России пригласили на саммит по Газе в последний момент

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Приглашение для послов России и Китая для участия в саммите по Газе в Египте было сделано в последний момент, из-за логистики их участие в заседании оказалось невозможным, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на заявление главы МИД Египта Бадра Абдель Аты о том, что на саммит по реализации "Плана Дональда Трампа" по Газе в Шарм-эль-Шейхе были приглашены представители России и Китая.
"Саммит в Шарм-эль-Шейхе, созванный для оформления договоренностей по реализации первой фазы "Плана Дональда Трампа" по Газе, планировался в течение нескольких дней... Одновременно был согласован список его участников на высшем уровне. За несколько часов до начала мероприятия его организаторы пригласили в Шарм-эль-Шейх послов России и Китая в Каире... Но сделано это было в самый последний момент. С учетом нехватки времени – об этом, в частности, упомянул и министр иностранных дел Египта Абдель Аты - и логистических сложностей своевременное прибытие послов России и Китая в Шарм-эль-Шейх оказалось невозможным",- рассказал источник в МИД РФ, отвечая на просьбу прокомментировать опубликованную в СМИ информацию.