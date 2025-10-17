Постпредство при ЮНЕСКО будет добиваться осуждения гибели военкора Зуева

ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Постпредство России при ЮНЕСКО будет добиваться от секретариата организации осуждения убийства военкора РИА Новости Ивана Зуева – очередного преступления киевского режима, сообщили агентству в дипмиссии.

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.