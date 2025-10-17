Рейтинг@Mail.ru
15:24 17.10.2025
Постпредство при ЮНЕСКО будет добиваться осуждения гибели военкора Зуева
2025-10-17T15:24:00+03:00
2025-10-17T15:24:00+03:00
в мире
россия
иван зуев
юрий войткевич
одри азуле
юнеско
россия
в мире, россия, иван зуев, юрий войткевич, одри азуле, юнеско
В мире, Россия, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Одри Азуле, ЮНЕСКО
ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Постпредство России при ЮНЕСКО будет добиваться от секретариата организации осуждения убийства военкора РИА Новости Ивана Зуева – очередного преступления киевского режима, сообщили агентству в дипмиссии.
"Будем добиваться от секретариата ЮНЕСКО осуждения этого преступления киевского режима. Постпред направит сегодня письмо гендиректору Одри Азуле с требованием решительно осудить очередное преступление украинской военщины - целенаправленное убийство при помощи дрона российского журналиста, находившегося при исполнении своих профессиональных обязанностей", - сообщили в постпредстве.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Умел побороть страх". Каким был военкор Зуев
Вчера, 14:45
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
В агентстве Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлёв.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Москалькова рассказала о реакции международных органов на гибель Зуева
Вчера, 13:12
 
