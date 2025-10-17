Рейтинг@Mail.ru
В Сербии рассказали о процессе внедрения российской вакцины против рака - РИА Новости, 17.10.2025
15:13 17.10.2025
В Сербии рассказали о процессе внедрения российской вакцины против рака
В Сербии рассказали о процессе внедрения российской вакцины против рака - РИА Новости, 17.10.2025
В Сербии рассказали о процессе внедрения российской вакцины против рака
Россия и Сербия стоят на пороге внедрения вакцины против рака, разработанной российскими специалистами на основе передовых мРНК-технологий, заявил министр без... РИА Новости, 17.10.2025
В Сербии рассказали о процессе внедрения российской вакцины против рака

Попович: Россия и Сербия стоят на пороге внедрения вакцины против рака

БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Россия и Сербия стоят на пороге внедрения вакцины против рака, разработанной российскими специалистами на основе передовых мРНК-технологий, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, ответственный за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.
Президент Сербии Александр Вучич после встречи с директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и главным внештатным онкологом Минздрава РФ Андреем Каприным заявил о готовности сотрудничать с российской стороной для последующей возможной разработки и применения в Сербии вакцины против онкологических заболеваний. Во встрече с президентом Сербии в четверг также приняли участие посол РФ Александр Боцан-Харченко и министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович.
"В истории наших стран уже есть примеры успешного сотрудничества в сфере биотехнологий и фармацевтики. Мы вместе запустили производство Спутника V в Сербии по российской технологии, что говорит о высоком уровне доверия между нашими медицинскими школами. Сегодня мы стоим на пороге по-настоящему исторического шага - создания и внедрения вакцины против рака, разработанной российскими специалистами на основе передовых мРНК-технологий", - цитирует заявление Поповича его пресс-служба.
Член правительства Сербии подчеркнул, что речь идет не просто об инновации в области медицины.
"Разработка вакцины открывает новые возможности для технологического сотрудничества между нашими странами: от обмена научными компетенциями и совместных исследований до запуска серийного производства в Сербии. Уверен, что эта инициатива станет примером того, как наука и международное партнерство могут объединять усилия ради самой высокой цели - сохранения человеческих жизней", - подчеркнул министр Попович.
Для лечения российской вакциной от рака набрали 30 человек, заявил Гинцбург
9 октября, 23:11
© 2025 МИА «Россия сегодня»
