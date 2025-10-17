В Сербии рассказали о процессе внедрения российской вакцины против рака

БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Россия и Сербия стоят на пороге внедрения вакцины против рака, разработанной российскими специалистами на основе передовых мРНК-технологий, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, ответственный за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.

"В истории наших стран уже есть примеры успешного сотрудничества в сфере биотехнологий и фармацевтики. Мы вместе запустили производство Спутника V в Сербии по российской технологии, что говорит о высоком уровне доверия между нашими медицинскими школами. Сегодня мы стоим на пороге по-настоящему исторического шага - создания и внедрения вакцины против рака, разработанной российскими специалистами на основе передовых мРНК-технологий", - цитирует заявление Поповича его пресс-служба.

Член правительства Сербии подчеркнул, что речь идет не просто об инновации в области медицины.