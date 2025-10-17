Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 17.10.2025
13:10 17.10.2025
Россия открыта к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия открыта к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 17.10.2025
Россия открыта к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.10.2025
в мире, россия, дмитрий песков, украина
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Украина
Россия открыта к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков

Песков: Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине

© AP Photo / Seth WenigДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается мирного урегулирования: Россия сохраняет свою открытость, в том числе об этом говорил и президент (России Владимир) Путин вчера в ходе телефонного разговора с (президентом США Дональдом) Трампом", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Украину ждет гражданская война после окончания СВО, считает пленный
