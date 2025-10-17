Рейтинг@Mail.ru
16:41 17.10.2025
В Роспатенте рассказали о регистрации зарубежных компаний в России

Роспатент: зарубежные компании регистрируют товарные знаки наравне с российскими

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Зарубежные компании регистрируют товарные знаки в России наравне с отечественными, пользуясь одинаковыми правовыми возможностями, сообщил РИА Новости глава Роспатента Юрий Зубов.
"Роспатент при регистрации или отклонении заявки на товарный знак как российских, так и зарубежных компаний руководствуется действующим законодательством России. Отечественные и иностранные заявители пользуются одинаковыми правовыми возможностями", - сказал руководитель ведомства.
Он добавил, что все заявки проверяются по стандартным критериям: оригинальность знака, его соответствие требованиям законодательства, отсутствие конфликтов с уже зарегистрированными знаками.
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России
11 октября, 04:00
 
ОбществоРоссияЮрий ЗубовФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
