Рейтинг@Mail.ru
Журналистку Лученко* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 17.10.2025 (обновлено: 16:59 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/rosfinmonitoring-2048929741.html
Журналистку Лученко* внесли в список террористов и экстремистов
Журналистку Лученко* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 17.10.2025
Журналистку Лученко* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов журналистку Ксению Лученко*, ранее признанную иноагентом, следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:43:00+03:00
2025-10-17T16:59:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045163212_0:78:500:359_1920x0_80_0_0_8027fbfb1bff6ddb321746f6c0f7d724.jpg
https://ria.ru/20250319/nevzorov-2006008949.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045163212_0:14:501:389_1920x0_80_0_0_497696635f058c10c6d2d25ba5be7ae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Журналистку Лученко* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов журналистку Лученко

© Фото : European Union, 1998 – 2025Ксения Лученко*
Ксения Лученко* - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : European Union, 1998 – 2025
Ксения Лученко*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов журналистку Ксению Лученко*, ранее признанную иноагентом, следует из соответствующей базы ведомства.
"Лученко Ксения Валерьевна*, 13.06.1979 года рождения, г. Москва", - говорится в перечне.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК РФ сообщили, что против Лученко возбудили дело за фейки о Вооруженных силах России.
По данным следствия, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении её в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Минюст России внес Лученко в реестр иноагентов в мае 2025 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов.
Александр Невзоров (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов
19 марта, 16:46
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала