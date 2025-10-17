https://ria.ru/20251017/rosfinmonitoring-2048929741.html
Журналистку Лученко* внесли в список террористов и экстремистов
Журналистку Лученко* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов журналистку Ксению Лученко*, ранее признанную иноагентом, следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов журналистку Ксению Лученко*, ранее признанную иноагентом, следует из соответствующей базы ведомства.
"Лученко Ксения Валерьевна*, 13.06.1979 года рождения, г. Москва", - говорится в перечне.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК РФ
сообщили, что против Лученко возбудили дело за фейки о Вооруженных силах России.
По данным следствия, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении её в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Минюст России внес Лученко в реестр иноагентов в мае 2025 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов.