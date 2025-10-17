Журналистку Лученко* внесли в список террористов и экстремистов

По данным следствия, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении её в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.