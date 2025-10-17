Рогов назвал удар ВСУ по военкорам РИА Новости фирменным почерком нацистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов, комментируя удар ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу, назвал произошедшее фирменным почерком нацистов и попыткой заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

"Удар по журналистам - фирменный почерк нацистов и целенаправленная попытка боевиков (Владимира) Зеленского заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду о происходящем на фронте", - сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, киевский режим страшит правда, именно поэтому они и объявили охоту за журналистами.

Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.