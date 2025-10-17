Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал удар ВСУ по военкорам РИА Новости фирменным почерком нацистов - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 17.10.2025 (обновлено: 07:04 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/rogov-2048766893.html
Рогов назвал удар ВСУ по военкорам РИА Новости фирменным почерком нацистов
Рогов назвал удар ВСУ по военкорам РИА Новости фирменным почерком нацистов - РИА Новости, 17.10.2025
Рогов назвал удар ВСУ по военкорам РИА Новости фирменным почерком нацистов
Член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов, комментируя удар ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу, назвал... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T06:36:00+03:00
2025-10-17T07:04:00+03:00
россия
иван зуев
владимир рогов
юрий войткевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg
https://ria.ru/20251017/zuev-2048757149.html
https://ria.ru/20251016/kiselev-2048743932.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba1ac519c6bd1b46b4fc67eb45cc687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иван зуев, владимир рогов, юрий войткевич
Россия, Иван Зуев, Владимир Рогов, Юрий Войткевич
Рогов назвал удар ВСУ по военкорам РИА Новости фирменным почерком нацистов

Рогов: удар ВСУ по военкорам РИА Новости является фирменным почерком нацистов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов, комментируя удар ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу, назвал произошедшее фирменным почерком нацистов и попыткой заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В ООН высказались о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева
03:23
"Удар по журналистам - фирменный почерк нацистов и целенаправленная попытка боевиков (Владимира) Зеленского заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду о происходящем на фронте", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, киевский режим страшит правда, именно поэтому они и объявили охоту за журналистами.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Дмитрий Киселев: Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Киселев поблагодарил Минобороны за помощь в спасении военкора РИА Новости
Вчера, 23:42
 
РоссияИван ЗуевВладимир РоговЮрий Войткевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала