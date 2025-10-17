https://ria.ru/20251017/rogov-2048766893.html
Рогов назвал удар ВСУ по военкорам РИА Новости фирменным почерком нацистов
Рогов назвал удар ВСУ по военкорам РИА Новости фирменным почерком нацистов - РИА Новости, 17.10.2025
Рогов назвал удар ВСУ по военкорам РИА Новости фирменным почерком нацистов
Член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов, комментируя удар ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу, назвал... РИА Новости, 17.10.2025
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов, комментируя удар ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу, назвал произошедшее фирменным почерком нацистов и попыткой заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"Удар по журналистам - фирменный почерк нацистов и целенаправленная попытка боевиков (Владимира) Зеленского заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду о происходящем на фронте", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, киевский режим страшит правда, именно поэтому они и объявили охоту за журналистами.
Иван Зуев
несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ
.
Юрий Войткевич
много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин
и Ростислав Журавлев
.