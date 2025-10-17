Первый в России робот-укладчик сосисок создали в Оренбурге

УФА, 17 окт - РИА Новости. Первый в России серийный роботизированный укладчик сосисок РУС-600 создали в Оренбурге, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.

"В Оренбурге создали первый в России серийный роботизированный укладчик сосисок РУС-600. Это знаковое событие не только для нашего региона, но и для всей отечественной пищевой промышленности. На многих предприятиях до сих пор эту работу ведут вручную", - сообщил Солнцев.

По словам губернатора региона, производительность новой линии составляет 1170 сосисок в минуту. Это приравнивается к труду как минимум 12 человек. Такие агрегаты сегодня создаются всего двумя компаниями в мире и пользуются высоким спросом на международном рынке. Это значит, что теперь для российских предприятий появилась возможность автоматизировать процессы, закупая оборудование в Оренбургской области.

"Хочу отметить инженеров, которые создали производственную линию, это сотрудники завода автоматизации и роботизации "ОЗАР" – структурного подразделения компании "ОренКлип". Завод был запущен этим летом в ОЭЗ при поддержке федерального и регионального правительства", - отметил Евгений Солнцев.