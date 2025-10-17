Рейтинг@Mail.ru
Оренбургская область
 
13:01 17.10.2025 (обновлено: 13:12 17.10.2025)
Первый в России робот-укладчик сосисок создали в Оренбурге
Первый в России робот-укладчик сосисок создали в Оренбурге
евгений солнцев, оренбург, оренбургская область, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Первый в России робот-укладчик сосисок создали в Оренбурге

УФА, 17 окт - РИА Новости. Первый в России серийный роботизированный укладчик сосисок РУС-600 создали в Оренбурге, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.
"В Оренбурге создали первый в России серийный роботизированный укладчик сосисок РУС-600. Это знаковое событие не только для нашего региона, но и для всей отечественной пищевой промышленности. На многих предприятиях до сих пор эту работу ведут вручную", - сообщил Солнцев.
По словам губернатора региона, производительность новой линии составляет 1170 сосисок в минуту. Это приравнивается к труду как минимум 12 человек. Такие агрегаты сегодня создаются всего двумя компаниями в мире и пользуются высоким спросом на международном рынке. Это значит, что теперь для российских предприятий появилась возможность автоматизировать процессы, закупая оборудование в Оренбургской области.
"Хочу отметить инженеров, которые создали производственную линию, это сотрудники завода автоматизации и роботизации "ОЗАР" – структурного подразделения компании "ОренКлип". Завод был запущен этим летом в ОЭЗ при поддержке федерального и регионального правительства", - отметил Евгений Солнцев.
У нового оборудования уже есть первый покупатель – это компания из города Владимира, производящая известную по всей стране колбасную продукцию. "Считаю, что товары из Оренбуржья – это уже бренд. И наша задача – закрепить этот факт", - добавил губернатор Оренбургской области.
Оренбург - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Евгений Солнцев утвердил перечень новых проектов для Оренбуржья
23 сентября, 16:36
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевОренбургОренбургская областьТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
