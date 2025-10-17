Синоптик рассказала, когда нужно менять автомобильную резину

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Менять летнюю автомобильную резину на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов, в Московском регионе такая погода установится в воскресенье, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что в ночные часы температура местами будет слабо отрицательная. В результате недавних обильных осадков в столичном регионе образовались лужи, которые не успеют просохнуть. Поэтому при похолодании на дорогах может образоваться лед.