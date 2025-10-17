Рейтинг@Mail.ru
03:41 17.10.2025
Синоптик рассказала, когда нужно менять автомобильную резину
татьяна позднякова
2025
татьяна позднякова
Татьяна Позднякова
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Работа шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Работа шиномонтажной мастерской. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Менять летнюю автомобильную резину на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов, в Московском регионе такая погода установится в воскресенье, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Самым главным показателем является устойчивый переход температуры среднесуточной, когда она становится ниже плюс 5 градусов. Как правило, в наших широтах это происходит в начале последней декады октября месяца. Поэтому уже в ближайшие выходные уже следует задуматься. Именно такой режим у нас (в Московском регионе - ред.) предполагается, начиная практически с воскресенья", - рассказала Позднякова, пояснив, что температурный режим влияет на эластичность покрышек.
Синоптик отметила, что в ночные часы температура местами будет слабо отрицательная. В результате недавних обильных осадков в столичном регионе образовались лужи, которые не успеют просохнуть. Поэтому при похолодании на дорогах может образоваться лед.
Водитель меняет колесо - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Когда менять зимнюю резину на летнюю: закон, штрафы, советы экспертов
24 марта, 17:30
 
Татьяна Позднякова
 
 
