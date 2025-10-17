https://ria.ru/20251017/rezina-2048757919.html
Синоптик рассказала, когда нужно менять автомобильную резину
Синоптик рассказала, когда нужно менять автомобильную резину - РИА Новости, 17.10.2025
Синоптик рассказала, когда нужно менять автомобильную резину
Менять летнюю автомобильную резину на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов, в Московском регионе такая погода... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T03:41:00+03:00
2025-10-17T03:41:00+03:00
2025-10-17T03:41:00+03:00
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96618/89/966188923_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_121fe79edd945970bf8427ddffa49f9c.jpg
https://ria.ru/20250324/rezina-2002487781.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96618/89/966188923_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_9f9c1eae59480441b544fd29c706f133.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова
Синоптик рассказала, когда нужно менять автомобильную резину
Позднякова: летнюю резину следует менять при температуре ниже плюс пяти градусов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Менять летнюю автомобильную резину на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов, в Московском регионе такая погода установится в воскресенье, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Самым главным показателем является устойчивый переход температуры среднесуточной, когда она становится ниже плюс 5 градусов. Как правило, в наших широтах это происходит в начале последней декады октября месяца. Поэтому уже в ближайшие выходные уже следует задуматься. Именно такой режим у нас (в Московском регионе - ред.) предполагается, начиная практически с воскресенья", - рассказала Позднякова
, пояснив, что температурный режим влияет на эластичность покрышек.
Синоптик отметила, что в ночные часы температура местами будет слабо отрицательная. В результате недавних обильных осадков в столичном регионе образовались лужи, которые не успеют просохнуть. Поэтому при похолодании на дорогах может образоваться лед.