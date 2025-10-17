https://ria.ru/20251017/remont-2048846188.html
Ремонт региональных дорог по нацпроекту завершили в Подмосковье
Ремонт региональных дорог по нацпроекту завершили в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2025
Ремонт региональных дорог по нацпроекту завершили в Подмосковье
17.10.2025
московская область (подмосковье)
Ремонт региональных дорог по нацпроекту завершили в Подмосковье
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ремонт региональных дорог в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" завершили в Подмосковье, специалисты заменили покрытие на 319 участках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Специалисты "Мосавтодора" выполнили план ремонта и отремонтировали около 840 километров асфальтобетонного покрытия на 319 участках региональных дорог — в черте населенных пунктов, на подъездах к ним, у социально значимых объектов: образовательных, медицинских, спортивных учреждений. В этом году мы увеличили объем ремонта на 30%, что позволило привести в нормативное состояние больше объектов и повысить комфорт и безопасность участников дорожного движения", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Так, работы по обновлению дорожного полотна прошли в 48 округах Подмосковья. Лидерами по протяженности ремонта стали: Коломна, Дмитровский, Орехово-Зуевский, Можайский и Сергиево-Посадский округа — на них пришлось почти 29% от программы ремонта.
В Коломне отремонтировали более 60 километров на 17 региональных дорогах. По 46 километров дорожного покрытия заменили в Дмитровском (19 участков) и Орехово-Зуевском округах (9 участков). В Можайском округе заменили свыше 43 километров покрытия на 15 дорогах, из них восемь участков отремонтировали для комфортного проезда автолюбителей в черте города. Более 40 километров покрытия обновили на 12 участках дорог Сергиево-Посадского округа, на шести участках из них ремонт провели для обеспечения безопасного дорожного движения в малых населенных пунктах.
Также в ведомстве отметили, что на данный момент дорожники Подмосковья завершают работы по обустройству обочин и нанесению разметки на отремонтированных участках.