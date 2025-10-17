Рейтинг@Mail.ru
09:45 17.10.2025
Разработчик "Базальт СПО" рассказал о скидках и акциях для своих клиентов
Разработчик "Базальт СПО" рассказал о скидках и акциях для своих клиентов
россия, технологии, по (программное обеспечение), скидки, акции, лицензия
Россия, Технологии, Наука, ПО (программное обеспечение), Скидки, Акции, Лицензия

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Разработчик операционных систем "Базальт СПО" предлагает до конца года купить лицензии на операционные системы "Альт" по старой цене, что позволит зафиксировать расходы на программное обеспечение и оптимизировать бюджет на 2026 год, сообщили в пресс-службе компании.
В организации напомнили, что с 1 января 2026 года планируется отмена льготы по НДС для российского ПО, что приведет к повышению его стоимости для конечных пользователей. Ставка НДС может повыситься с 0% до 22%.

Для тех, кто обновляется с 10-й платформы

Для действующих клиентов, переходящих на 11-ю платформу с десятых версий продуктов, предусмотрены специальные условия. До конца года при обновлении с продлением техподдержки на год заказчики получают скидку 85% на лицензии.
Клиенты с сертификатом техподдержки сроком от двух лет могут обновить продукты без дополнительной оплаты, если продлят техподдержку на год и более.
Для остальных клиентов с продуктами 10-й платформы стоимость перехода составляет 50% от стоимости лицензии.

Для тех, кто обновляется с более старых платформ

8-я и 9-я платформы более технически не поддерживаются вендором, в том числе по закрытию уязвимостей. Для действующих клиентов, использующих продукты на 8-й и 9-й платформах, предусмотрены эксклюзивные условия по переходу до конца года, в том числе по обучению специалистов новым технологиям.
"В период всеобщего роста цен мы видим свою ключевую задачу в том, чтобы переход на российское ПО оставался выгодным для пользователя. Выбирая семейство "Альт", клиенты получают не только надежную систему, но и предсказуемый бюджет", - отметила коммерческий директор "Базальт СПО" Евгения Крынина.

Какую ОС выбрать госкомпаниям, органам власти и КИИ

"Альт СП" — операционная система для серверов и рабочих станций со встроенными средствами защиты информации. Система сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и четвертому классу защиты, в том числе по требованиям безопасности к средствам виртуализации, контейнеризации и системам управления базами данных.

Какую ОС выбрать бизнесу

Срок действия акции с 25 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно. Подробнее об организаторе, правилах проведения, количестве привилегий, сроках, месте и порядке их получения – по ссылке.
Все упоминаемое в тексте программное обеспечение 0+.
Реклама, ООО "Базальт СПО", ОГРН 1157746734837, адрес: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 75, офис 307, erid: F7NfYUJCUneTSyK7Sng5
 
