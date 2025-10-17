Разработчик "Базальт СПО" рассказал о скидках и акциях для своих клиентов

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Разработчик операционных систем "Базальт СПО" предлагает до конца года купить лицензии на операционные системы "Альт" по старой цене, что позволит зафиксировать расходы на программное обеспечение и оптимизировать бюджет на 2026 год, сообщили в пресс-службе компании.
В организации напомнили, что с 1 января 2026 года планируется отмена льготы по НДС для российского ПО, что приведет к повышению его стоимости для конечных пользователей. Ставка НДС может повыситься с 0% до 22%.
Для тех, кто обновляется с 10-й платформы
Для действующих клиентов, переходящих на 11-ю платформу с десятых версий продуктов, предусмотрены специальные условия. До конца года при обновлении с продлением техподдержки на год заказчики получают скидку 85% на лицензии.
Клиенты с сертификатом техподдержки сроком от двух лет могут обновить продукты без дополнительной оплаты, если продлят техподдержку на год и более.
Для остальных клиентов с продуктами 10-й платформы стоимость перехода составляет 50% от стоимости лицензии.
Для тех, кто обновляется с более старых платформ
8-я и 9-я платформы более технически не поддерживаются вендором, в том числе по закрытию уязвимостей. Для действующих клиентов, использующих продукты на 8-й и 9-й платформах, предусмотрены эксклюзивные условия по переходу до конца года, в том числе по обучению специалистов новым технологиям.
"В период всеобщего роста цен мы видим свою ключевую задачу в том, чтобы переход на российское ПО оставался выгодным для пользователя. Выбирая семейство "Альт", клиенты получают не только надежную систему, но и предсказуемый бюджет", - отметила коммерческий директор "Базальт СПО" Евгения Крынина.
Какую ОС выбрать госкомпаниям, органам власти и КИИ
"Альт СП" — операционная система для серверов и рабочих станций со встроенными средствами защиты информации. Система сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и четвертому классу защиты, в том числе по требованиям безопасности к средствам виртуализации, контейнеризации и системам управления базами данных.
Какую ОС выбрать бизнесу
- "Альт Рабочая станция" и "Альт Рабочая станция К" для компьютеров сотрудников.
- "Альт Сервер" для построения и поддержки корпоративной ИТ-инфраструктуры.
- "Альт Виртуализация" с технологией PVE (ПВЕ) и инструментами миграции для виртуальной инфраструктуры.
- "Альт Домен" для управления доменом с Windows и Linux из единого центра.
