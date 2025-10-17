Путин обсудил с Орбаном подготовку саммита России и США в Венгрии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с премьером Венгрии Виктором Орбаном вчерашние переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и подготовку саммита России и США, сообщила пресс-служба Кремля.

« "Владимир Путин проинформировал об основном содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице", — говорится в релизе

Со своей стороны, Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации мероприятия.

В четверг Путин провел телефонный разговор с Трампом, они обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вскоре премьер Венгрии созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва инициировала диалог Путина и Трампа после успешной поездки главы Белого дома на Ближний Восток. Встреча лидеров может состояться в течение двух недель или чуть позже. Ее организацию начнут прорабатывать глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио.

Песков добавил, что вопросов по организации встречи президентов много, нужно определить состав переговорных команд. Логистика поездки Путина пока непонятна.

Говоря о выборе Венгрии в качестве площадки для мероприятия, он подчеркнул, что такие решения принимают обоюдно. Страна занимает суверенную позицию, несмотря на членство Будапешта в НАТО и ЕС.

Переговоры лидеров

Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.

Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США