Путин обсудил с Орбаном подготовку саммита России и США в Венгрии - РИА Новости, 17.10.2025
13:10 17.10.2025 (обновлено: 16:20 17.10.2025)
Путин обсудил с Орбаном подготовку саммита России и США в Венгрии
Путин обсудил с Орбаном подготовку саммита России и США в Венгрии - РИА Новости, 17.10.2025
Путин обсудил с Орбаном подготовку саммита России и США в Венгрии
Президент Владимир Путин обсудил с премьером Венгрии Виктором Орбаном вчерашние переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и подготовку саммита России и...
виктор орбан, владимир путин, дмитрий песков, венгрия, дональд трамп, сша, россия
Виктор Орбан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Венгрия, Дональд Трамп, США, Россия

Путин обсудил с Орбаном подготовку саммита России и США в Венгрии

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с премьером Венгрии Виктором Орбаном вчерашние переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и подготовку саммита России и США, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Владимир Путин проинформировал об основном содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице", — говорится в релизе.
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ: Трамп изменил тон в разговоре с Путиным
Вчера, 02:59
Со своей стороны, Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации мероприятия.

В четверг Путин провел телефонный разговор с Трампом, они обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вскоре премьер Венгрии созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ раскрыли реакцию Зеленского на заявления Трампа после беседы с Путиным
Вчера, 03:35
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва инициировала диалог Путина и Трампа после успешной поездки главы Белого дома на Ближний Восток. Встреча лидеров может состояться в течение двух недель или чуть позже. Ее организацию начнут прорабатывать глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио.
Песков добавил, что вопросов по организации встречи президентов много, нужно определить состав переговорных команд. Логистика поездки Путина пока непонятна.
Говоря о выборе Венгрии в качестве площадки для мероприятия, он подчеркнул, что такие решения принимают обоюдно. Страна занимает суверенную позицию, несмотря на членство Будапешта в НАТО и ЕС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин после разговора с Трампом провел заседание с членами Совбеза
Вчера, 10:18

Переговоры лидеров

Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.

Последний раз Путин и Трамп общались в ночь на 19 августа. Они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями Москвы и Киева.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
Виктор ОрбанВладимир ПутинДмитрий ПесковВенгрияДональд ТрампСШАРоссия
 
 
