Рейтинг@Mail.ru
Яковенко рассказал, что может означать разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/razgovor-2048837388.html
Яковенко рассказал, что может означать разговор Путина и Трампа
Яковенко рассказал, что может означать разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
Яковенко рассказал, что может означать разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа означает, что мир на Украине не за горами, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:34:00+03:00
2025-10-17T12:34:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
александр яковенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048767200.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, александр яковенко, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Александр Яковенко, Владимир Путин
Яковенко рассказал, что может означать разговор Путина и Трампа

Яковенко: разговор Путина и Трампа означает, что мир на Украине не за горами

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа означает, что мир на Украине не за горами, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа показал, что мир - это магистральное направление текущей геополитики. Другими словами, правила игры. Тот, кто этого не понимает и делает ставку на эскалацию, как это делают Киев и Брюссель, проигрывает", - сказал Яковенко агентству.
Он отметил, что мир - это не только и не столько прекращение огня, а прочное комплексное урегулирование с подписанием мирного договора и решением всех проблем, являющихся первопричинами данного внутреннего гражданского конфликта, ставшего международным.
"Все говорит о том, что мир на Украине скорее всего не за горами. Он откроет путь к нормализации российско-американских отношений", - заключил Яковенко.
Телефонный разговор президентов РФ и США состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Британии заявили об истерике у Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
06:42
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампАлександр ЯковенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала