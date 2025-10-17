Яковенко рассказал, что может означать разговор Путина и Трампа

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа означает, что мир на Украине не за горами, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа показал, что мир - это магистральное направление текущей геополитики. Другими словами, правила игры. Тот, кто этого не понимает и делает ставку на эскалацию, как это делают Киев и Брюссель, проигрывает", - сказал Яковенко агентству.
Он отметил, что мир - это не только и не столько прекращение огня, а прочное комплексное урегулирование с подписанием мирного договора и решением всех проблем, являющихся первопричинами данного внутреннего гражданского конфликта, ставшего международным.
"Все говорит о том, что мир на Украине скорее всего не за горами. Он откроет путь к нормализации российско-американских отношений", - заключил Яковенко.