Яковенко рассказал, что может означать разговор Путина и Трампа

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа означает, что мир на Украине не за горами, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

Он отметил, что мир - это не только и не столько прекращение огня, а прочное комплексное урегулирование с подписанием мирного договора и решением всех проблем, являющихся первопричинами данного внутреннего гражданского конфликта, ставшего международным.