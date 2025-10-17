Источник сказал, что может стать последствием разговора Путина и Трампа

АНКАРА, 17 окт — РИА Новости. Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут стать стимулом для возобновления мирных переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.