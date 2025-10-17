В США раскрыли последствия беседы Путина и Трампа для Зеленского

Издание отмечает, что это неожиданное событие заставило украинских и западных экспертов сомневаться в дальнейшей роли главы киевского режима в процессе урегулирования украинского конфликта и, в частности, поставило под вопрос возможную поставку Украине ракет Tomahawk, о которой глава Белого дома мог бы объявить на предстоящей встрече с Зеленским.

В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.