В США раскрыли последствия беседы Путина и Трампа для Зеленского - РИА Новости, 17.10.2025
04:35 17.10.2025 (обновлено: 06:37 17.10.2025)
В США раскрыли последствия беседы Путина и Трампа для Зеленского
В США раскрыли последствия беседы Путина и Трампа для Зеленского - РИА Новости, 17.10.2025
В США раскрыли последствия беседы Путина и Трампа для Зеленского
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом заставило окружение Владимира Зеленского усомниться в своих РИА Новости, 17.10.2025
В США раскрыли последствия беседы Путина и Трампа для Зеленского

Newsweek: окружение Зеленского усомнилось в планах после беседы Путина и Трампа

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом заставило окружение Владимира Зеленского усомниться в своих планах, пишет журнал Newsweek.
"Однако эта работа (Подготовка к переговорам Зеленского с президентом США. — Прим. Ред.) быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина, что поставило под сомнение планы Украины завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Постепенно уничтожать": в Киеве высказались о разговоре Путина и Трампа
03:21
Издание отмечает, что это неожиданное событие заставило украинских и западных экспертов сомневаться в дальнейшей роли главы киевского режима в процессе урегулирования украинского конфликта и, в частности, поставило под вопрос возможную поставку Украине ракет Tomahawk, о которой глава Белого дома мог бы объявить на предстоящей встрече с Зеленским.

Восьмой телефонный разговор Путина и Трампа

В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Владимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В США проигнорировали прилет Зеленского в Вашингтон, пишет RT
01:37
 
