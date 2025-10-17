https://ria.ru/20251017/razgovor-2048760210.html
В США раскрыли последствия беседы Путина и Трампа для Зеленского
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом заставило окружение Владимира Зеленского усомниться в своих РИА Новости, 17.10.2025
Newsweek: окружение Зеленского усомнилось в планах после беседы Путина и Трампа
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом заставило окружение Владимира Зеленского усомниться в своих планах, пишет журнал
Newsweek.
"Однако эта работа (Подготовка к переговорам Зеленского
с президентом США
. — Прим. Ред.) быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа
и Путина
, что поставило под сомнение планы Украины
завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что это неожиданное событие заставило украинских и западных экспертов сомневаться в дальнейшей роли главы киевского режима в процессе урегулирования украинского конфликта и, в частности, поставило под вопрос возможную поставку Украине ракет Tomahawk, о которой глава Белого дома мог бы объявить на предстоящей встрече с Зеленским.
Восьмой телефонный разговор Путина и Трампа
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России
дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой
и Вашингтоном.