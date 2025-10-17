Рейтинг@Mail.ru
"Постепенно уничтожать": в Киеве высказались о разговоре Путина и Трампа
03:21 17.10.2025
"Постепенно уничтожать": в Киеве высказались о разговоре Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин дал понять американскому коллеге Дональду Трампу, что его невозможно запугать, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Киев, Дональд Трамп, Олег Соскин
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал понять американскому коллеге Дональду Трампу, что его невозможно запугать, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Он (Трамп. — Прим. Ред.) решил Путина пугать этими Tomahawk и прочими какими-то вещами. Но Путина этим не испугаешь и не возьмешь", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В конгрессе США призвали молиться после разговора Путина с Трампом
01:59
Эксперт также отметил удивительное стратегическое мышление российского лидера, которое позволяет ему принимать правильные решения даже в самых сложных ситуациях.
"Путин — чрезвычайно изощренный игрок. У него есть такая очень серьезная способность — играть очень длинные партии, уничтожать противника постепенно. <…> Теперь он опять выиграл, понимаете?" — резюмировал Соскин.
В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
Тем не менее, после разговора с президентом России Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, американский лидер заявил, что США сами в них нуждаются.
Владимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В США проигнорировали прилет Зеленского в Вашингтон, пишет RT
01:37
 
