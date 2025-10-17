https://ria.ru/20251017/razgovor-2048756994.html
"Постепенно уничтожать": в Киеве высказались о разговоре Путина и Трампа
"Постепенно уничтожать": в Киеве высказались о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
"Постепенно уничтожать": в Киеве высказались о разговоре Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин дал понять американскому коллеге Дональду Трампу, что его невозможно запугать, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег РИА Новости, 17.10.2025
"Постепенно уничтожать": в Киеве высказались о разговоре Путина и Трампа
Соскин: Путин оказался в выигрыше после разговора с Трампом