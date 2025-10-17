https://ria.ru/20251017/raschety-2048764028.html
Доля рубля в экспортных расчетах России в августе увеличилась
Доля рубля в расчетах за российский экспорт в августе подскочила до рекордных 56,3%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ. РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Доля рубля в расчетах за российский экспорт в августе подскочила до рекордных 56,3%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ.
За месяц использование национальной валюты в расчетах за поставленные за рубеж российские товары и услуги выросло на 1,9 процентного пункта, а за год - и вовсе на 15,5 процентного пункта. Предыдущий максимум был установлен в июне текущего года на уровне 55,6%.
Сейчас более половины расчетов за товары и услуги из России
проходит в российских рублях почти во всех регионах, за исключением Америки
. Там эта доля составляет 40,9%, при этом за месяц она снизилась на 5,4 процентного пункта.
Больше всего рубль используют импортеры из Карибского бассейна
(97,8%) и Океании (91,7%). Африканские компании платят в рублях в 70,7% случаев - при этом в конце лета доля неожиданно снизилась сразу на 24,1 процентного пункта.
В то же время использование азиатскими странами российской валюты выросло на 2,9 процентного пункта - до 54,5%, европейскими - на 1,3 процентного пункта, до 66,9%.
Одновременно популярность рубля в расчетах за российский импорт, наоборот, немного сократилась - до 54,1% с 55,4%. Российская валюта занимает более половины в операциях всех регионов: в Азии
- 50,1%, Америке - 52,5%, Европе
- 63,6%, Африке
- 72%, Карибском бассейне - 83,2%, Океании - 83,4%.