Доля рубля в экспортных расчетах России в августе увеличилась

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Доля рубля в расчетах за российский экспорт в августе подскочила до рекордных 56,3%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ.

За месяц использование национальной валюты в расчетах за поставленные за рубеж российские товары и услуги выросло на 1,9 процентного пункта, а за год - и вовсе на 15,5 процентного пункта. Предыдущий максимум был установлен в июне текущего года на уровне 55,6%.