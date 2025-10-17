https://ria.ru/20251017/pvo-2049015506.html
ПВО сбила 29 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Российские средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2025
