ПВО сбила 29 беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 18.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 17.10.2025 (обновлено: 00:01 18.10.2025)
ПВО сбила 29 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Российские средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
россия, безопасность, воронежская область, белгородская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Белгородская область
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"Семнадцатого октября с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что девять дронов сбили над территорией Воронежской области, восемь — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Брянской области, по два — над территориями Волгоградской и Орловской областей и по одному — над территориями Курской и Ростовской областей.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Крыму несколько электроподстанций получили повреждения при атаке БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВоронежская областьБелгородская область
 
 
