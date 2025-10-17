https://ria.ru/20251017/pvo-2048770387.html
ПВО сбила за ночь 61 украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 61 украинский беспилотник над шестью регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
ростовская область
черное море
