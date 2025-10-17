https://ria.ru/20251017/pvo--2048945843.html
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими областями
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и по одному над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2025
