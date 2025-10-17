Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими областями
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 17.10.2025
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими областями
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими областями
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и по одному над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими областями

ПВО сбила 4 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями

ПВО России. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и по одному над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Семнадцатого октября с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Белгородская область
Безопасность
Курская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
