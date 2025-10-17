https://ria.ru/20251017/pvo--2048775185.html
ПВО сбила два украинских БПЛА над Крымом
ПВО сбила два украинских БПЛА над Крымом - РИА Новости, 17.10.2025
ПВО сбила два украинских БПЛА над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.10.2025
республика крым
2025
ПВО сбила два украинских БПЛА над Крымом
Силы ПВО сбили 2 украинских БПЛА над Крымом