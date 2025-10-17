Рейтинг@Mail.ru
Путин на праздновании юбилея RT пообщался с незрячей журналисткой - РИА Новости, 17.10.2025
21:52 17.10.2025
Путин на праздновании юбилея RT пообщался с незрячей журналисткой
Путин на праздновании юбилея RT пообщался с незрячей журналисткой
Президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия RT пообщался с незрячей журналисткой Региной Парпиевой, которая передала ему привет от ветеранов СВО,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T21:52:00+03:00
2025-10-17T21:52:00+03:00
Путин на праздновании юбилея RT пообщался с незрячей журналисткой

Путин пообщался с незрячей журналисткой Региной Парпиевой

Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия RT пообщался с незрячей журналисткой Региной Парпиевой, которая передала ему привет от ветеранов СВО, ставших героями ее фильма.
Нa днях на RT состоялась премьера фильма "Сильные духом. Белый свет" о бойцах "Бобре", "Юге" и "Хабарике", потерявших зрение из-за ранений на СВО. Мотивационную ленту сняла Регина Парпиева — незрячая девушка, которая в 2018 году взяла интервью у президента России Владимира Путина.
"К большому сожалению наши ребята "Бобер", "Хабарик" и "Юг" не смогли сегодня быть здесь, но я за них скажу. Они желают вам здоровья, терпения и сил", - сказала Регина президенту.
Путин внимательно выслушал ее, держа за руку.
Глава государства посетил в пятницу Большой театр, где отмечается юбилей телеканала. В рамках мероприятий, посвященных 20-летию RT, был показан видеоролик из документальных фильмов телеканала о героях СВО.
Вместе с президентом фильм смотрели и сами герои, а также другие участники специальной военной операции, с которыми президент кратко пообщался после показа.
