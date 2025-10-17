Путин на праздновании юбилея RT пообщался с незрячей журналисткой

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия RT пообщался с незрячей журналисткой Региной Парпиевой, которая передала ему привет от ветеранов СВО, ставших героями ее фильма.

"К большому сожалению наши ребята "Бобер", "Хабарик" и "Юг" не смогли сегодня быть здесь, но я за них скажу. Они желают вам здоровья, терпения и сил", - сказала Регина президенту.