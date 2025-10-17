Путин передал привет родным участника СВО, являющегося потомком Николая I

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал привет родным участника специальной военной операции Гавриила Дорошина с позывным "Царь", который является прямым потомком Романовых и Бонапартов.
Глава государства в пятницу приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT. Президент РФ встретился с участниками спецоперации, которые в том числе стали героями документальных фильмов телеканала. Среди них был Гавриил Дорошин с позывным "Царь". Его род с одной стороны идет от Николая I, с другой – от семьи жены Наполеона, Жозефины.
В ходе мероприятия Путин кратко пообщался с Дорошиным, передав привет его семье, кадры опубликовал тележурналист "России 1" Павел Зарубин.
"Дорогая мама, господин президент только что передал привет и тебе, и папе", - сказал Дорошин на камеру после общения с Путиным.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
США не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
Вчера, 21:13
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 году был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начал работу RT America. В 2013 году RT запустил собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начал работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 года был поставлен рекорд - миллиард видеопросмотров за месяц.