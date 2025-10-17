https://ria.ru/20251017/putin-2049000429.html
Путин поблагодарил ветерана СВО, сбившего дрон-камикадзе
Путин поблагодарил ветерана СВО, сбившего дрон-камикадзе - РИА Новости, 17.10.2025
Путин поблагодарил ветерана СВО, сбившего дрон-камикадзе
Президент России Владимир Путин на праздновании 20-летнего юбилея RT пообщался с Вадимом Гончаровым, ветераном СВО с позывным "Граф", который рукой сбил... РИА Новости, 17.10.2025
Путин поблагодарил ветерана СВО, сбившего дрон-камикадзе
Путин поблагодарил ветерана СВО Гончарова за мужество и отношение к Родине
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на праздновании 20-летнего юбилея RT пообщался с Вадимом Гончаровым, ветераном СВО с позывным "Граф", который рукой сбил вражеский дрон-камикадзе, российский лидер поблагодарил Гончарова за мужество и отношение к Родине.
"Выхода другого не было. Враг должен знать, что спину российского офицера никогда не увидит", - объяснил президенту свой подвиг боец.
"Вам спасибо за ваше мужество. И за отношение к стране, к Родине, к народу нашему", - сказал Путин
.
Глава государства посетил в пятницу Большой театр
, где отмечается юбилей телеканала. В рамках мероприятий, посвященных 20-летию RT, был показан видеоролик из документальных фильмов телеканала о героях СВО.
Вместе с президентом фильм смотрели и сами герои, а также другие участники специальной военной операции, с которыми президент кратко пообщался после показа.