Рейтинг@Mail.ru
Путин требовал ФСБ отказаться от стиля работы "хватать и не пущать" - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/putin-2048998376.html
Путин требовал ФСБ отказаться от стиля работы "хватать и не пущать"
Путин требовал ФСБ отказаться от стиля работы "хватать и не пущать" - РИА Новости, 17.10.2025
Путин требовал ФСБ отказаться от стиля работы "хватать и не пущать"
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 1990-е, будучи главой ФСБ России, требовал работать тоньше и отказаться от стиля работы "хватать и не пущать". РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T21:12:00+03:00
2025-10-17T21:12:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
маргарита симоньян
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2048996828.html
https://ria.ru/20251017/putin-2048984632.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир путин, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин требовал ФСБ отказаться от стиля работы "хватать и не пущать"

Путин заявил, что в 1990-е требовал ФСБ работать тоньше

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 1990-е, будучи главой ФСБ России, требовал работать тоньше и отказаться от стиля работы "хватать и не пущать".
Глава государства в пятницу приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT. В ходе выступления Путин назвал примитивной и прямолинейной реакцию западных элит, стремящихся "запретить, отменить, заблокировать" RT.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп призвал Путина и Зеленского "немного поладить"
Вчера, 21:04
"Вы знаете, я когда работал еще директором федеральной службы безопасности в России, уже тогда пытался даже в таком ведомстве, как ФСБ, отменить подобный стиль работы. Говорил, что надо работать тоньше, надо убеждать, надо купировать угрозы другими средствами, а не тем, что у нас когда-то еще во времена Советского Союза называли "хватать и не пущать". Вот мы сейчас видим, что именно так и происходит, к сожалению, в информационной сфере в отношении вас, в отношении вашего канала", - сказал Путин.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 году был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начал работу RT America. В 2013 году RT запустил собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начал работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 года был поставлен рекорд - миллиард видеопросмотров за месяц.
Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Большом театре аплодировали стоя после речи Путина
Вчера, 20:22
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинМаргарита СимоньянФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала